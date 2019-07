മറിയം ത്രേസ്യ ഒക്ടോബർ 13 ന് വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക്

വത്തിക്കാൻ സിറ്റി∙ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട മറിയം ത്രേസ്യ ഒക്ടോബർ 13നു വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക്. പ്രത്യേക യോഗത്തിൽ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായാണ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

വിശുദ്ധ ഫിലിപ് നേരിയുടെ പേരിലുള്ള ഓറട്ടറി സ്ഥാപകൻ കർദിനാൾ ജോൺ ഹെൻറി ന്യൂമാൻ (ബ്രിട്ടൻ), വിശുദ്ധ കമീലൊയുടെ പുത്രികൾ എന്ന സന്യാസിനീ സമൂഹത്തിന്റെ സ്ഥാപക ജുസെപ്പീന വന്നീനി (ഇറ്റലി), ദൈവമാതാവിന്റെ അമലോത്ഭവത്തിന്റെ പ്രേഷിത സഹോദരികൾ എന്ന സന്യാസിനീ സഭാംഗം ദുൾചെ ലോപസ് പോന്തെസ് (ബ്രസീൽ), വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയുടെ മൂന്നാം സഭാംഗം മാർഗരീത്ത ബെയ് (സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്) എന്നിവരും ഒക്ടോബർ 13നു വിശുദ്ധരുടെ ഗണത്തിൽ ചേർക്കപ്പെടും. വത്തിക്കാനിൽ ബിഷപ്പുമാരുടെ സിനഡിൽ ആമസോൺ മേഖലയ്ക്കായുള്ള പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിനിടെയാവും ചടങ്ങ്.

1876 ഏപ്രിൽ 26 ന് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ പുത്തൻചിറയിൽ ജനിച്ച മറിയം ത്രേസ്യ ‘തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ സഹോദരികൾ’ എന്ന സന്യാസിനീ സമൂഹത്തിന്റെ സ്ഥാപകയാണ്

English summary: India to have a new saint: Sister Mariam Thresia