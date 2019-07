ലിസയുടെ കേരളത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര സമാധാനം തേടിയെന്ന് സഹോദരി

തിരുവനന്തപുരം∙ 'അവളുടെ പിറന്നാളിന് പോലും വിളിക്കാതായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പേടിച്ചു'- കാണാതായ ജർമൻ യുവതി ലിസ വെയ്സിന്റെ സഹോദരി കരോലിൻ ഹെലിങ്, കോവളത്ത് ഏതാനും മാസം മുമ്പു കൊല്ലപ്പെട്ട ലാത്വിയൻ യുവതിയുടെ സഹോദരിയോടു പറഞ്ഞതിങ്ങനെ.

ജർമൻ വനിത ലിസ വെയ്‌സിന്റെ തിരോധാനത്തിൽ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് സഹോദരി കരോലിൻ നടത്തിയത്. കേരളത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര സമാധാനം തേടിയായിരുന്നുവെന്നും ലിസയുടെ ഒപ്പം കേരളത്തിൽ വന്ന യുകെ സ്വദേശിയായ സുഹൃത്തിനെക്കുറിച്ചു വ്യക്തമായ വിവരങ്ങളില്ലായിരുന്നുവെന്നും കരോലിൻ പറഞ്ഞു.

ലാത്വിയൻ യുവതിയുടെ സഹോദരിയുമായി വിഡിയോ കോളിലായിരുന്നു സംഭാഷണം. കരോലിന് ഇംഗ്ലീഷ് വശമില്ലാത്തതിനാൽ ജർമൻ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന സുഹൃത്തിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് അവർ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞത്. ‘മാനസികമായി തകർന്നിരുന്നു അവൾ’ ഏകദേശം 8 വർഷം മുമ്പാണ് ലിസ വെയ്‌സ് ഇസ്‍ലാം ആശയങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടയായി മതം മാറിയത്. തുടർന്ന് മുസ്‍ലിം വിശുദ്ധ കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെയുള്ള യാത്രകളിലൊന്നിൽ ഈജിപ്റ്റിലെ കയ്‌റോയിൽ വെച്ചാണ് ലിസ ജീവിത പങ്കാളിയെ കണ്ടുമുട്ടിയതും വിവാഹം കഴിക്കുന്നതും.

അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അമേരിക്കയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ ലിസയ്ക്ക് രണ്ടു കുട്ടികളുമുണ്ട്. പിന്നീട് ഭർത്താവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിള്ളൽ വീണു. ഇക്കാലമത്രയും ലിസ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി കാര്യമായ ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നില്ല. മതം മാറിയതിനോട് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടായിരുന്നില്ല. അമേരിക്കയിൽനിന്ന് തിരികെയെത്തിയ ശേഷം രണ്ടു വർഷത്തോളം ബെർലിനിലും സ്വീഡനിലുമായാണ് ലിസ കഴിഞ്ഞത്. ഇതിനിടെ കുട്ടികളെ ഭർതൃമാതാവിനൊപ്പം അമേരിക്കയിലേക്ക് അയയ്ക്കേണ്ടതായും വന്നു. ഇതൊക്കെ ലിസയെ മാനസികമായി തകർത്തിരുന്നുവെന്നു കരോലിൻ പറഞ്ഞു. താൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത വഴികളെല്ലാം തെറ്റെന്ന് ചിന്തയുണ്ടായതോടെ ലിസ മാനസികമായ തകർന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. സമാധാനം തേടിയാണ് ഇന്ത്യയിലേക്കു യാത്രതിരിച്ചത്. മാതാ അമൃതാനന്ദമയിയുടെ ആശ്രമത്തിലേക്കു പോകാൻ തീരുമാനിച്ചതും ഇങ്ങനെയാണ്.

മാർച്ച് 10ന് അവസാന കോൾ

ലിസയിൽ നിന്ന് അവസാനമായി ഒരു കോൾ ലഭിക്കുന്നത് മാർച്ച് 10നാണ്. അതിനു ശേഷം ഒരു വിവരവുമില്ല. യുകെ സ്വദേശിക്കൊപ്പം ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള യാത്രയെപ്പറ്റി കരോലിനോടു ലിസ പറഞ്ഞിരുന്നു. മാർച്ച് അഞ്ചിന് ലിസ അമേരിക്കയിലുള്ള മക്കളോട് വിഡിയോ കോളിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു. യാത്രയിൽ യുകെ സ്വദേശിക്കു പുറമേ സുഹൃത്തായ സ്വീഡിഷ് സ്വദേശിയും കൂടിയാണ് യാത്ര തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാൽ ഇയാൾ കേരളത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നോ എന്നു വ്യക്തമല്ല.

