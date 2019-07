ആഡംബരത്തിന് ചെലവേറും

തിരുവനന്തപുരം ∙ മൂവായിരം ചതുരശ്ര അടിയിൽ ഏറെ വിസ്തീർണമുള്ള വീടുകൾക്കു റവന്യു വകുപ്പ് ഈടാക്കുന്ന വാർഷിക ആഡംബര നികുതി വർധിപ്പിച്ചു. നിലവിൽ 4000 രൂപയാണു നികുതി . ഇനി കെട്ടിടങ്ങൾക്കു സ്ലാബ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യത്യസ്ത നിരക്കുകൾ ഈടാക്കും. ഈ വർഷം ഏപ്രിൽ മുതൽ പ്രാബല്യമുണ്ടാകും. പുതുക്കിയ സ്ലാബ് പ്രകാരം 3000 മുതൽ 5000 വരെ ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് 4000 രൂപ നികുതി നൽകണം.

5000 –7500 ചതുരശ്ര അടി 6000 രൂപ, 7500 –10,000 ചതുരശ്ര അടി 8000 രൂപ, 10,000 ചതുരശ്ര അടിക്കു മേൽ 10,000 രൂപ എന്നിങ്ങനെയാകും നികുതി നിരക്കെന്ന് റവന്യൂ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞു. ധനകാര്യ ബില്ലി‍ലെ ഭേദഗതി പ്രകാരം, 1999 ഏപ്രിൽ ഒന്നിനോ അതിനു ശേഷമോ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ താമസ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും പുതുക്കിയ നിരക്കു ബാധകമാക്കി 1975ലെ കെട്ടിട നികുതി നിയമം വകുപ്പ് 5 എയിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയതായി ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കി.

English summary: Luxury will be more expensive