സ്വാശ്രയ മെഡി. പ്രവേശനം യഥാസമയം തന്നെ നടക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ശൈലജ

തിരുവനന്തപുരം∙ സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ കോളജ് പ്രവേശനം സുപ്രീം കോടതി നിഷ്കർഷിച്ച സമയത്തു തന്നെ നടത്തുമെന്ന് നിയമസഭയിൽ മന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജ. എട്ടിന് അലോട്മെന്റ് നടത്തും. പുതിയ ഫീസ് നിർണയിക്കാൻ താമസം നേരിട്ടാൽ മുൻവർഷത്തെ ഫീസ് അനുസരിച്ചു പ്രവേശനം നൽകും. ഫീസ് നിർണയ സമിതി നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്കിൽ ഫീസ് നൽകാമെന്നു വിദ്യാർഥികളിൽ നിന്നു ബോണ്ട് എഴുതി വാങ്ങുമെന്നും അതിന്റെ പേരിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടാകില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ പ്രവേശനത്തിലെ സർക്കാർ വീഴ്ചകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിപക്ഷം നൽകിയ അടിയന്തരപ്രമേയ നോട്ടിസിനു മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.

മാനേജ്മെന്റുകളുമായി ഒത്തുകളിച്ചു ഫീസ് നിർണയം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വിദ്യാർഥികളെ ആശങ്കയിലാക്കിയെന്നാരോപിച്ചു പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ നിന്നിറങ്ങിപ്പോയി. നീറ്റ് പട്ടികയിൽ നിന്നു മാത്രം പ്രവേശനം കൊടുക്കാനുള്ള സുവർണാവസരമാണു കള്ളക്കളിയിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതെന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

English summary: Pvt. medical college admission will be on time: Shailaja