മകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ നിഷേധിച്ചു; അച്ഛൻ ബാങ്കിൽ കുഴഞ്ഞുവീണു

പത്തനംതിട്ട ∙ മകൾക്കു വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ നിഷേധിച്ചതിൽ മനം നൊന്ത് പിതാവ് ബാങ്കിനുള്ളിൽ കുഴഞ്ഞുവീണു. സീതത്തോട് സീതക്കുഴി നിരപ്പുകണ്ടത്തിൽ എൻ.എം.മാത്യു (47) ആണ് കുഴഞ്ഞു വീണത്. പൊതുമേഖലാ ബാങ്കിന്റെ പത്തനംതിട്ടയിലെ റീജനൽ ഓഫിസിലെത്തി മാനേജരുമായി സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നതിനിടെ ഇന്നലെ ഒരു മണിയോടെയാണ് സംഭവം. ഫീസ് അടയ്ക്കാത്തതിനാൽ മകളെ ബെംഗളൂരുവിലെ സ്വകാര്യ നഴ്സിങ് കോളജിൽനിന്നു കഴിഞ്ഞദിവസം പുറത്താക്കിയിരുന്നു.



ബാങ്കിന്റെ സീതത്തോടു ശാഖയിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയ്ക്കായി അപേക്ഷിച്ചത്. എന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന് അഫിലിയേഷൻ ഇല്ലാത്തതിനാൽ വായ്പ നൽകാനാവില്ലെന്ന് അറിയിച്ചതായി മാത്യുവിന്റെ ഭാര്യ മിനി പറയുന്നു. തുടർന്ന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ എല്ലാം എത്തിച്ചു നൽകിയെങ്കിലും പല കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇവരെ മടക്കി അയയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

വായ്പയ്ക്കായി ബാങ്കിന്റെ പത്തനംതിട്ട റീജനൽ ഓഫിസിൽ രണ്ടര മാസമായി മാത്യു കയറിയിറങ്ങുകയായിരുന്നു. അവരുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് ഇന്നലെ ഭാര്യയുമൊത്ത് വീണ്ടും എത്തിയത്. വായ്പ ലഭിക്കില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ മാത്യു മാനേജരുടെ കാബിനുള്ളിൽ കുഴഞ്ഞു വീണു. ഉടൻ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും നില ഗുരുതരമായതിനാൽ വൈകിട്ടോടെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.



അതേസമയം, ബാങ്കിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നു വായ്പാ നിഷേധം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ജില്ലാ ലീഡ് ബാങ്ക് മാനേജർ വിജയകുമാരൻ നായർ പറഞ്ഞു.

കോഴ്സിന്റെ അഫിലിയേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മുൻ വർഷത്തേതാണ് ലഭിച്ചത്. പുതിയതു സമർപ്പിക്കണം എന്നു പറഞ്ഞിട്ടും നൽകിയില്ല. വായ്പയായി അധിക തുക വേണം എന്നും ആവശ്യമുന്നയിച്ചു. ആവശ്യമായ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാതിരുന്നതു മൂലമാണ് വായ്പ വൈകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English summary: Father faint in bank while reject education loan in Pathanamthitta