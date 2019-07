മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും പോയ രാജ്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? സർക്കാരിന് അറിയില്ല

തിരുവനന്തപുരം∙ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും ഏതെല്ലാം രാജ്യങ്ങൾ എത്ര പ്രാവശ്യം സന്ദർശിച്ചുവെന്നതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ കൈവശമില്ല. എൻ.എ.നെല്ലിക്കുന്ന് ജൂൺ 13നു നൽകിയ ചോദ്യത്തിനു ചൊവ്വാഴ്ച നൽകിയ മറുപടിയിലാണു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. വിവരം ശേഖരിച്ചു വരികയാണെന്നാണു മറുപടിയിൽ. 5 അനുബന്ധ ചോദ്യങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു.



1. ഏതെല്ലാം രാജ്യങ്ങൾ എപ്പോഴാണു സന്ദർശിച്ചതെന്നും ഇതിനു ചെലവായ തുക എത്രയാണെന്ന് ഇനം തിരിച്ചു വ്യക്തമാക്കാമോ?‌

2. ഓരോ സന്ദർശനത്തിലും അനുഗമിച്ച ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണെന്നും ഓരോരുത്തരുടെയും ഔദ്യോഗിക കർത്തവ്യം എന്തായിരുന്നുവെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ?

3. ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും പങ്കെടുത്ത പരിപാടികളെക്കുറിച്ചും സംഘാടകരെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാമോ?

4. ഓരോ സന്ദർശനത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തായിരുന്നുവെന്നും ഇതുകൊണ്ടു കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളും ഭാവിയിൽ കൈവരിക്കാൻ പോകുന്ന നേട്ടങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ?

5. പ്രളയാനന്തര കേരളത്തിന്റെ പുനർനിർമാണത്തിന് സന്ദർശനം കൊണ്ടു ലഭ്യമായ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ?

പ്രധാന ചോദ്യത്തിനും അനുബന്ധ ചോദ്യങ്ങൾക്കും കൂടി ഒരേയൊരു ഉത്തരം: ‘വിവരം ശേഖരിച്ചു വരുന്നു’. എത്ര സമയംകൊണ്ട് വിവരം ശേഖരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ആർക്കും കഴിയുന്നുമില്ല.

English summary: No details about CM and ministers foreign tour