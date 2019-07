ജീവനക്കാരിൽ 30 ശതമാനത്തിലേറെ വനിതകളെങ്കിൽ നികുതിയിളവ്..!

പത്തനംതിട്ട ∙ ജീവനക്കാരിൽ 30 ശതമാനത്തിലേറെ വനിതകളാണെങ്കിൽ കമ്പനികൾക്ക് നികുതിയിളവു നിർദേശം മുതൽ തൊഴിലിടങ്ങളിൽ വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം വർധിപ്പിക്കാൻ വൻ പദ്ധതികൾക്ക് നിതി ആയോഗിന്റെ ശുപാർശ.



രാജ്യത്ത് വേതനം പറ്റി ജോലിചെയ്യുന്ന വനിതകൾ വെറും 23.7 ശതമാനമാണ്. ഇത് 2022 –23 ൽ 30% ആക്കാനാണ് നിതി ആയോഗ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഈ നിർദേശം സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ധനമന്ത്രി നിർമലാ സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബജറ്റിൽ ഇവ ഉൾപ്പെട്ടേക്കും.

വസ്തു വാങ്ങുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ പേരിലാണെങ്കിൽ സ്റ്റാംപ് ഡ്യൂട്ടി ഇളവ്, കാർഷിക മേഖലയിലെ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സൊസൈറ്റികളിലും 50% സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം, വനിതാ സംഘങ്ങൾ, വനിതാ കർഷക ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് കാർഷികാവശ്യങ്ങൾക്ക് വസ്തു പാട്ടത്തിനെടുക്കുന്നതിന് മുൻഗണന തുടങ്ങിയ നിർദേശങ്ങളും കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലുണ്ട്.

ബിരുദാനന്തര പഠനം വരെ ഒരു മകൾ മാത്രമുള്ളവർക്ക് നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്കോളർഷിപ് 2 പെൺമക്കൾക്കുള്ളവർക്കു കൂടി ലഭ്യമാക്കണമെന്ന ശുപാർശയും നിതി ആയോഗ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പെൺകുട്ടികൾക്ക് 12–ാം ക്ലാസ് വരെ സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കും. പെൺകുട്ടികളുടെ കുറഞ്ഞ വിവാഹ പ്രായം ഉയർത്തണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.

സ്ത്രീകൾക്ക് ഡ്രൈവിങ്, പ്ലമിങ് തുടങ്ങിയ ജോലികൾക്കും പരിശീലനം നൽകും. ജോലി സ്ഥലം കൂടുതൽ സ്ത്രീ സൗഹൃദമാക്കുന്നതിനും ജോലി സ്ഥലത്തെ പീഡനങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും നിയമം കർശനമാക്കിയാൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ ജോലിക്കെത്തൂ എന്നും നിതി ആയോഗ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

English summary: Tax will reduce if there more women employees