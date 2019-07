സർക്കാരിനു വിധി നടപ്പാക്കാനാവില്ല: യാക്കോബായ സഭ

കോട്ടയം ∙ സിവിൽ കോടതികളുടെ ഉത്തരവിനു മുകളിൽ വിധി നടപ്പാക്കാൻ സിവിൽ നടപടിക്രമപ്രകാരം മാത്രമേ സാധിക്കു എന്നും ആ നടപടി ക്രമം പാലിക്കപ്പെടാതെ സർക്കാരിനു വിധി നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും യാക്കോബായ സഭ സുന്നഹദോസ് സെക്രട്ടറി ഡോ.തോമസ് മാർ തിമോത്തിയോസ്.



ഓർത്തഡോക്സ് നേതൃത്വം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതു പോലെ യാക്കോബായ സഭയുടെ നൂറു കണക്കിന് ദേവാലയങ്ങളിൽ വിധി നടത്തിപ്പ് സാധ്യമാക്കി പള്ളി പിടിച്ചെടുക്കാമെന്നതു വെറും ദിവാസ്വപ്നം മാത്രമാകും. യാക്കോബായ പള്ളികൾ യാക്കോബായ സഭാ നേതൃത്വത്തിന്റെ കീഴിൽ നിലകൊള്ളും.

ശബരിമല സംബന്ധിച്ചു സുപ്രീം കോടതിയിലുണ്ടായ വിധി സിവിൽ കോടതി വിധിയല്ല. അതു നടപ്പാക്കാനുള്ള ബാധ്യത അധികൃതർക്കുണ്ട്. സഭാ കേസുകളിൽ പാസാക്കിയ വിധി രണ്ടു കക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിധിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English summary: Jacobite-Orthodox church case: Govt. not able to implement verdict