ആദിവാസികളുടെ അപേക്ഷകളിൽ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുഖം തിരിക്കുന്നു : മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ വനഭൂമിയിൽ അവകാശം ലഭിക്കാനായി ആദിവാസികൾ നൽകിയ അപേക്ഷകളിൽ വനംവകുപ്പിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുഖം തിരിക്കുകയാണെന്നും ഇതിനാൽ ഭൂരിപക്ഷം അപേക്ഷകളിലും തീർപ്പുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ വിര്‍ശനം. കേരള ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ടീവ് സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി.



സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എം.എസ്. ബിനുകുമാർ അധ്യക്ഷനായി. മേയർ വി.കെ.പ്രശാന്ത് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ഹരിതം സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ ഉദ്‌ഘാടനം ഐ.ബി.സതീഷ് എംഎൽഎ നിർവഹിച്ചു. മുഖ്യ വനംവകുപ്പ് മേധാവി പി.കെ.കേശവൻ, എൻജിഒ യൂണിയൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി.സി .മാത്തുക്കുട്ടി, പൊലീസ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി.എസ് ബൈജു, ഫോറസ്റ്റ് റെയിഞ്ചേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി.എസ് .സജു, ജി.ബാലചന്ദ്രൻ എന്നിവര്‍ പ്രസംഗിച്ചു. പ്രതിനിധി സമ്മേളനം മന്ത്രി കെ. രാജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ട്രേഡ് യൂണിയന്‍ സമ്മേളനം ഇന്നു രാവിലെ 10.30നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

ഫോറസ്റ്റ് ജീവനക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഓരോന്നും അക്കമിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയും ആവശ്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച നിവേദനം നൽകുമെന്നും പറഞ്ഞ സ്വാഗത പ്രാസംഗികനും ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ എം. മനോഹരനെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസംഗത്തിനിടെ വിമർശിച്ചു. സംഘടനകൾക്കു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അത് സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച് പരിഹാരം കാണാമെന്നു വിചാരിക്കരുത്. അതിനു പ്രത്യേകമായി നിവേദനം തയാറാക്കി ആർക്കാണോ കൊടുക്കേണ്ടത് അയാൾക്ക് കൊടുക്കണം. അതാണു രീതി. ഇത്തരം പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചു.

English summary: Tribales not treated well by officers: CM