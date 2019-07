കൃഷി ഇൻഷുറൻസ്: സ്ഥലത്തിന്റെ ഫോട്ടോയും വിഡിയോയും നിർബന്ധം

പാലക്കാട്∙ കൃഷി ഇൻഷുർ ചെയ്യാനും ഇൻഷുറൻസ് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാനും ഇനിമുതൽ കർഷകരുടെയും സ്ഥലത്തിന്റെയും ഫേ‍ാട്ടേ‍ായും കൃഷിയുടെ വിഡിയേ‍ാ ദൃശ്യവും നൽകണം. അർഹതയില്ലാത്തവർക്കും ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നു എന്ന ആരേ‍ാപണത്തെ തുടർന്നാണു കൃഷി വകുപ്പിന്റെ പുതിയ സംവിധാനം.



കൃഷി ഭവനുകളിലാണു കർഷകൻ വിള ഇൻഷുറൻസിന് അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത്. തുടർന്നു കൃഷി അസിസ്റ്റന്റുമാർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു വിളയുടെ എണ്ണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലത്തിന്റെ അളവു തിട്ടപ്പെടുത്തി കൃഷി ഒ‍ാഫിസർക്കു റിപ്പേ‍ാർട്ട് നൽകും. പ്രീമിയംതുക കൃഷി ഒ‍ാഫിസിൽ നൽകണം. ഒ‍ാഫിസറുടെ നിർദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറാണ് അന്തിമനടപടി സ്വീകരിക്കുക. അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച് 7 ദിവസത്തിനുശേഷം ഇൻഷുറൻസ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. പുതിയ തീരുമാനമനുസരിച്ചു പേ‍ാളിസി അപേക്ഷയ്ക്കെ‍ാപ്പം കർഷകന്റെയും ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്ന വിളയുടെയും ഫേ‍ാട്ടേ‍‍ാ വേണം.

അപേക്ഷിക്കുമ്പേ‍ാൾ കൃഷിക്കാരന്റെയും നാശനഷ്ടത്തിന്റെയും ഫേ‍ാട്ടേ‍ാ നൽകണം. സ്ഥലത്തിന്റെ വിഡിയേ‍ാ ദൃശ്യവും നിർബന്ധം. ഫേ‍ാട്ടേ‍ാകളിലും വിഡിയേ‍ാ ദൃശ്യത്തിലും തീയതി വ്യക്തമാക്കണം. 4 ലക്ഷം രൂപ വരെയുളള ആനുകൂല്യം ജില്ലാ അധികൃതർക്ക് അനുവദിക്കാം. 10 ലക്ഷം രൂപവരെ നൽകാൻ കൃഷി ഡയറക്ടർക്കാണ് അധികാരം. അതിനു മുകളിലുള്ള തുക കൃഷി ഉൽപാദന കമ്മിഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പരിശേ‍ാധനയ്ക്കു ശേഷമേ‍ അനുവദിക്കൂ. ധാന്യക്കൃഷിക്കും ഇത്തവണ ഇൻഷുറൻസ് ബാധകമാക്കി.

ഇൻഷുറൻസ് ഇവയ്ക്ക്

നെല്ല്, തെങ്ങ്, അടയ്ക്ക, റബർ, കശുമാവ്, കപ്പ, വാഴ, പൈനാപ്പിൾ, കുരുമുളക്, ഏലം, ഇഞ്ചി, മഞ്ഞൾ, തേയില, കാപ്പി, കെ‍ാക്കേ‍ാ, എള്ള്, നിലക്കടല, പച്ചക്കറി, ഗ്രാമ്പു, വെറ്റില, പയറുവർഗങ്ങൾ, കിഴങ്ങുകൾ, കരിമ്പ്, പുകയില, മാവ്, ജാതി, ധാന്യക്കൃഷി എന്നിവയ്ക്കാണ് ഇൻഷുറൻസ് ആനുകൂല്യം. പാട്ടക്കൃഷിക്കാർക്കും ബാധകം. നെൽക്കൃഷി കീടബാധയിൽ നശിച്ചാലും തുക അനുവദിക്കും.

English summary: Crop insurance: Photo and video are necessary