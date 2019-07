ആദിവാസിക്കുടിയിലെ ആദ്യ ഡോക്ടറാകാൻ ശരണ്യ

കട്ടപ്പന ∙ ആദിവാസിക്കുടിയിൽ നിന്ന് ആതുര സേവന മേഖലയിലേക്ക് ചുവടുവച്ച് ശരണ്യ. മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ ആദിവാസി വിഭാഗത്തിലെ 23-ാം റാങ്ക് നേടിയ ശരണ്യ പാലക്കാട് മെഡിക്കൽ കോളജിലാണ് പ്രവേശനം നേടിയത്.



ഉപ്പുതറ കണ്ണംപടി വനമേഖലയിലെ പുന്നപാറ കുടിയിൽ കണ്ടത്തിൻകര കെ.എൻ.മോഹനൻ-മിനിമോൾ ദമ്പതികളുടെ ഏകമകളായ ശരണ്യ, കുടിയിൽനിന്ന് മെഡിക്കൽ പ്രവേശനം നേടുന്ന ആദ്യ വിദ്യാർഥിനിയായി.

സ്വരാജ് സയൺ പബ്ലിക് സ്‌കൂളിലും കുളമാവ് നവോദയ വിദ്യാലയത്തിലുമായി പഠിച്ച ശരണ്യ പത്താംക്ലാസിൽ 90 ശതമാനവും പ്ലസ്ടുവിന് 88 ശതമാനവും മാർക്കു വാങ്ങി.

പ്ലസ്ടുവിനു പഠിക്കുമ്പോൾ പാലാ ലൂമൻ സ്റ്റഡി സെന്ററിലെ അധ്യാപകർ സ്‌കൂളിൽ നടത്തിയ എംബിബിഎസ് പ്രവേശന പരീക്ഷാ പരിശീലന ക്ലാസാണ് ശരണ്യയുടെ സ്വപ്‌നങ്ങൾക്കു ചിറകു മുളപ്പിച്ചത്.

ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന ഒന്നാം അലോട്‌മെന്റിലാണ് പാലക്കാട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചത്. ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടി സ്വന്തം നാട്ടിൽ സേവനത്തിന് എത്തുന്നതു സ്വപ്നം കാണുകയാണ് ഈ കൊച്ചുമിടുക്കി.

English summary: Saranya from tribe gets 23 rank in medical entrance