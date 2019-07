122 വർഷം മുൻപും വിവരാവകാശം! ഒരു രൂപയ്ക്ക് സർക്കാർ വിവരം

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഇന്ത്യയിൽ വിവരാവകാശ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതിന് 122 വർഷം മുൻപേ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഈ സംവിധാനം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നെന്നു ചരിത്രരേഖകൾ. 1883 ൽ വിശാഖം തിരുനാൾ മഹാരാജാവ് ഇറക്കിയ ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പാണ് വിവരാവകാശത്തിന്റെ പഴയചരിത്രം പറയുന്നത്. സർക്കാർ രേഖകളുടെ പകർപ്പു ലഭിക്കാൻ ജനങ്ങൾക്കായി സംവിധാനം ഒരുക്കിയുള്ള ഉത്തരവു കണ്ടെത്തിയത് ചരിത്ര ഗവേഷക എസ്. ഉമ മഹേശ്വരിയാണ്.

കൊട്ടാരം കാര്യാലയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന രേഖകളുടെ പകർപ്പ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് നിശ്ചിത തുക അടച്ചു പറ്റാവുന്ന വിപ്ലവകരമായ ഉത്തരവാണ് വിശാഖം തിരുനാൾ അന്ന് ഇറക്കിയത്. കിഴക്കേക്കോട്ടയിലുള്ള കൊട്ടാരം കാര്യാലയത്തിൽ ഇതിനുള്ള അപേക്ഷ നൽകി ഫീസ് ഒടുക്കണമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

കൊല്ലവർഷം 1020 മുതൽ 1050 വരെയുള്ള കാലത്ത് ഇറങ്ങിയ ഉത്തരവുകളുടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകൾക്ക് ഒരു രൂപ മുതൽ 3 രൂപ വരെയായിരുന്നു ഫീസ്. അതിനു മുൻപുള്ള രേഖകൾക്ക് 5 രൂപ. രേഖകൾ ലഭിച്ചാൽ കോപ്പി തയാറാക്കി രാജാവിന് സമർപ്പിക്കണം. രാജാവും ദിവാനും കണ്ടശേഷം അപേക്ഷകന് ലഭിക്കും. രേഖ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒടുക്കിയ ഫീസിന്റെ പകുതി അപേക്ഷകനു തിരികെ ലഭിക്കും.

English summary: Right to Information long back in Travancore