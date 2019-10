എൻവെസ്റ്റ്നെറ്റ് സിഇഒയും ഭാര്യയും അമേരിക്കയിൽ അപകടത്തിൽ മരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം∙ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമുള്ള പ്രമുഖ അമേരിക്കൻ ഐടി കമ്പനി ‘എൻവെസ്റ്റ്നെറ്റി’ന്റെ സിഇഒയും സ്ഥാപകനുമായ ജഡ്സൺ ബെർഗ്‍മാനും (62) ഭാര്യ മേരി മില്ലറും (57) അമേരിക്കയിൽ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ കാറപകടത്തിൽ മരിച്ചു.

മേരി മില്ലർ ഷിക്കാഗോയിലെ ഹാനോവർ ഹിൽ വെൽത്ത് അഡ്വർടൈസേഴ്സിന്റെ സ്ഥാപകയാണ്. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി ഇരുവരും സഞ്ചരിച്ച ടാക്സി കാറിലേക്കു തെറ്റായ ദിശയിലെത്തിയ കാർ ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു. ജഡ്സൺ സഞ്ചരിച്ച ടാക്സിയുടെ ഡ്രൈവറും എതിര്‍വശത്തു വന്നിടിച്ച കാർ ഓടിച്ച സ്ത്രീയും അപകടത്തിൽ മരിച്ചു. സ്ത്രീ മദ്യപിച്ച നിലയിലായിരുന്നു.

ജെഡ് എന്നു വിളിപ്പേരുള്ള ജഡ്സൺ യുഎസിൽ 1999 ലാണ് ‘എൻവെസ്റ്റ്നെറ്റ്’ ആരംഭിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ‘നെക്റ്റർ’ എന്ന കമ്പനിയെ ‘നെറ്റ് അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ്’ എന്ന കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കുകയും 2004 ൽ ഇത് എൻവെസ്റ്റ്നെറ്റിൽ ലയിക്കുകയും ചെയ്തു. അതോടെയാണു ഫിനാൻഷ്യൽ ടെക്നോളജി കമ്പനിയായ ‘എൻവെസ്റ്റ്നെറ്റ്’ തലസ്ഥാനത്തു സാന്നിധ്യമുറപ്പിച്ചത്.

തിരുവനന്തപുരത്തു കുറവൻകോണം, വഴുതക്കാട്, ടെക്നോപാർക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിലായി മൂന്നു ഓഫിസുകളാണു കേരളത്തിലുള്ളത്. 1200 ലേറ ജീവനക്കാർ ഇവിടെയുണ്ട്. കുറവൻകോണത്ത് ഓഫിസ് നിർമിക്കാനുള്ള സ്ഥലം കാണാൻ ജഡ്സൺ നേരിട്ടു യുഎസിൽ നിന്നെത്തിയിരുന്നു. രണ്ടു വർഷത്തിലൊരിക്കൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്താറുണ്ടായിരുന്നു. മരണത്തെതുടർന്ന് എൻവെസ്റ്റ്നെറ്റ് സഹസ്ഥാപകൻ ബിൽ ക്രേഗറിനെ ഇടക്കാല സിഇഒ ആയി ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് നിയമിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരത്ത് കമ്പനി ഓഫിസിനായി നേരിട്ടെത്തി സ്ഥലങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ജഡ്‌സൺ നഗരത്തിലെ കുറവൻകോണം ഇതിനായി തിര‍ഞ്ഞെടുത്തത്. ടെക്നോപാർക്കിലാണ് ആദ്യം കമ്പനി തുടങ്ങാൻ നിശ്ചയിച്ചതെങ്കിലും അന്ന് നഗരത്തിൽ നിന്നെത്തുന്ന ജീവനക്കാരുടെ സൗകര്യം കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് നഗരത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഓഫിസ് തുടങ്ങിയത്. കെട്ടിടത്തിന്റെ പണി പൂർത്തിയായ ശേഷം ഉദ്ഘാടനത്തിനും അദ്ദേഹം നേരിട്ടെത്തിയിരുന്നു.

English Summary: Envestnet CEO Jud Bergman and Wife Killed in Car Accident After 'Impaired' Driver Drives the Wrong Way