മതചിഹ്നങ്ങൾ ദുരുപയോഗംചെയ്ത് പ്രചാരണം: നടപടിക്ക് നിർദേശം

പത്തനംതിട്ട ∙ കോന്നി നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി കെ.സുരേന്ദ്രന് വോട്ട് അഭ്യർഥിച്ച് മതചിഹ്നങ്ങൾ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചാരണം നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ അടിയന്തര നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ജി.ജയ്ദേവിന് കലക്ടർ പി.ബി.നൂഹ് നിർദേശം നൽകി. പരാതിക്ക് അടിസ്ഥാനമായ വിഡിയോയുടെ പ്രചാരണം തിരഞ്ഞെടുപ്പു പെരുമാറ്റ ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നും മത ചിഹ്നങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗമാണെന്നും പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു.

വിഡിയോ നിർമിച്ചത് ആരാണെന്നും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചത് ആരൊക്കെയാണെന്നും കണ്ടെത്തണമെന്നും വിഡിയോ അടിയന്തരമായി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽനിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്ക് നൽകിയ നിർദേശത്തിൽ പറയുന്നു.



വിഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോന്നി മണ്ഡലത്തിലെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയുടെ തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പ് ഏജന്റ് ഓമല്ലൂർ ശങ്കരൻ, ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയുടെ ചീഫ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏജന്റ് വി.എസ്. ഹരീഷ് ചന്ദ്രൻ, ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് ബാബു ജോർജ്, ഡിസിസി മീഡിയ കൺവീനർ സലിം പി.ചാക്കോ എന്നിവർ നൽകിയ പരാതികളും മീഡിയ മോണിറ്ററിങ് ആൻഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടും പരിഗണിച്ചാണു കലക്ടറുടെ നിർദേശം.



കോന്നിയിൽ മതമേലധ്യക്ഷന്മാരുടെ ഫോട്ടോ ഉപയോഗിച്ചു വോട്ടഭ്യർഥന നടത്തിയെന്ന പരാതികളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്കും പത്തനംതിട്ട കലക്ടർക്കും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ ടിക്കാറാം മീണ നേരത്തേ അറിയിച്ചിരുന്നു.



ഓർത്തഡോക്സ് സഭാധ്യക്ഷന്റെ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ച് ക്രിസ്തീയ ഭക്തിഗാനത്തിന്റെ ഈണത്തിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഗാനവും വിഡിയോ ചിത്രവും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി പ്രചരിപ്പിച്ചെന്നാണ് ആരോപണം.

എന്നാൽ, ഇതുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും സമുദായ നേതൃത്വം ബിജെപിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെതിരെ എതിരാളികൾ മതമേലധ്യഷനെ മോശപ്പെടുത്തുന്നതിനായി മനഃപൂർവം വിഡിയോ നിർമിച്ച് പുറത്തുവിട്ടതാണെന്നും ബിജെപി നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു.



