ബിംബകൽപനകളിൽ കൊണ്ടും കൊടുത്തും

താനൂരിലെ ലീഗ് പ്രവർത്തകൻ ഇസ്ഹാഖിന്റെ കൊലപാതകമായിരുന്നു അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടിസിന്റെ വിഷയം. പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് എം.കെ.മുനീർ സംഭവം സമഗ്രമായും ഹൃദയസ്പർശിയായും അവതരിപ്പിച്ചു. ഒക്ടോബർ 11 ന് പി.ജയരാജൻ താനൂരിൽ വരുന്നു, കൗണ്ട് ഡൗൺ ആരംഭിക്കുന്നു. അതു തീരുന്ന ദിവസം ഇസ്ഹാഖ് കൊല്ലപ്പെടുന്നു. ജയരാജനെ ബിംബമെന്നാണു മുനീർ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ബിംബം ചുമക്കുന്ന കഴുതയെന്ന് പണ്ടു ജയരാജൻ വിഎസിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചതിന്റെ ചുവടുപിടിച്ചാകാം ഈ ബിംബകൽപന.



സ്പീക്കർക്കു വേണമെങ്കിൽ തന്റെ പ്രസംഗം നിർത്താനാവുമെന്നും എന്നാൽ ഇസ്ഹാഖിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ കണ്ണുനീർ നിർത്താനാവില്ലെന്നും മുനീർ പറഞ്ഞു. താനൂർ എംഎൽഎ വി.അബ്ദുറഹ്മാനു മുനീറിന്റെ ഉപമയും ഉൽപ്രേക്ഷയുമൊന്നും അത്രയ്ക്കങ്ങു രുചിച്ചില്ല. സിനിമാ തിരക്കഥ പോലെ കേൾക്കാൻ ഇമ്പമുള്ള പ്രസംഗം എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തിയത്. ബിംബത്തിനു പ്രാസമൊപ്പിച്ചാണോ ഇമ്പം പ്രയോഗിച്ചതെന്നു സംശയം തോന്നി. പ്രാസവാദത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തതു കൊണ്ടാവണം യുഡിഎഫ് നിരകളിൽ നിന്നു പ്രതിഷേധമുയർന്നു.

താനൂരിലെ കൊലപാതകത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ലെന്നും പള്ളികൾ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ലീഗ് നീക്കത്തിനെതിരെ ജനം പ്രതികരിച്ചതാണെന്നും അബ്ദുറഹ്മാൻ വിവരിച്ചു. ഏതാണ്ട് ഇതേ ലൈനിൽ തന്നെയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയും സംസാരിച്ചത്. നിർഭാഗ്യകരമായ സംഭവമാണെന്നും മുഖം നോക്കാതെ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും സംഭവത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ലെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു.

മുഖ്യമന്ത്രി സഭയിൽ പറഞ്ഞതു പാർട്ടി പ്രവർത്തകരോടോ നേതാക്കളോടോ പറഞ്ഞാൽ കൊലപാതകങ്ങൾക്കു വിരാമമാകുമെന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവു രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. പി.ജയരാജൻ മരണദൂതനായി മാറിയെന്നു രമേശ് കുറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഭരണപക്ഷത്തു നിന്നു പ്രതിഷേധമുയർന്നു. അട്ടപ്പാടിയിലെ മാവോയിസ്റ്റ് വേട്ടയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു. കമ്യൂണിസ്റ്റ് മുഖ്യമന്ത്രി കേരളം ഭരിക്കുമ്പോൾ 6 മാവോയിസ്റ്റുകളെ വെടിവച്ചു കൊന്നതിനെക്കുറിച്ചു പിന്നീടു പറയാമെന്നു രമേശ് പറഞ്ഞതോടെ ഇന്നത്തേക്കുള്ള വെടിമരുന്നു നനയാതെ സൂക്ഷിക്കുകയാണെന്നു തീർച്ചയായി.

തുടർന്നു പ്രതിപക്ഷം മുദ്രാവാക്യം വിളിയുമായി നടുത്തളത്തിലെത്തി. തിങ്കളാഴ്ച അരിവാൾ പാർട്ടി പീഡന പാർട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നലെ ഗുണ്ടാ പാർട്ടിയും അരുകൊല പാർട്ടിയുമായി. ഇന്ന് ആരെന്തുമെന്തെന്നുമാർക്കറിയാം?

ഇന്നത്തെ വാചകം

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മത്സ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു പറയുന്നതു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനും താൽപര്യമില്ലെന്നു മനസ്സിലായി.

മന്ത്രി ജെ.മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ

Abu Bakr al Baghdadi, IS leader, US operation in Syria, Islamic State, IS, isis, caliphate, Iraq, Syria, jihadist, IS militants, Trump, Baghdadi, അബൂബക്കർ അൽ ബാഗ്ദാദി, ബാഗ്ദാദി, ഐഎസ്, Malayala Manorama, Manorama online