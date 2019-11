ജല്ലിക്കെട്ട് പോലെയല്ല ശബരിമല വിധിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി; സഭയിൽ വാക്പോര്

തിരുവനന്തപുരം∙ ശബരിമല യുവതീപ്രവേശ വിഷയത്തിൽ നിയമനിർമാണത്തിനുളള അധികാരം സംബന്ധിച്ചു നിയമസഭയിൽ വാക്പോര്. ജെല്ലിക്കട്ടും കാളപ്പൂട്ടും പോലെയല്ല ശബരിമല വിധിയെന്നും മൗലികാവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമായതിനാൽ യുവതീപ്രവേശം തടഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്തിനു നിയമനിർമാണം സാധ്യമല്ല എന്നു തന്നെയാണു സർക്കാരിനു കിട്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഉപദേശവുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചു.

എന്നാൽ നിയമനിർമാണം സാധിക്കുമെന്നും അതു ചെയ്യേണ്ട എന്നാണ് ഈ സർക്കാരിന്റെ നിലപാടെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല വാദിച്ചു. സഭയിലെ വാക്പോര് ഇങ്ങനെ:

രമേശ് ചെന്നിത്തല

നിയമനിർമാണം സാധ്യമാണെന്നിരിക്കെ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ചേർന്നു ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുകയാണ്.

മുഖ്യമന്ത്രി

നിയമനിർമാണം സാധ്യമല്ലെന്നു കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി തന്നെ പാർലമെന്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. വിശ്വാസികളുടെ വികാരത്തെപ്പറ്റി ആവർത്തിച്ചു പറയുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സുപ്രീം കോടതി വിധി സ്വാഗതം ചെയ്ത രാഹുൽഗാന്ധിയെ എന്താണു തള്ളിപ്പറയാത്തത്? ശബരിമലയിൽ പോകണോ വേണ്ടയോ എന്നു തീരുമാനിക്കേണ്ടതു സ്ത്രീകളാണ്, സർക്കാരല്ല. വിധി നടപ്പാക്കുക മാത്രമാണു സർക്കാർ ചെയ്തത്. മുൻ ഗവർണർ ഉൾപ്പെടെ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രശംസിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. മണ്ഡലകാലത്തു ശാന്തിയോടെയും സമാധാനത്തോടെയും ദർശനം നടത്താനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യവും ശബരിമലയിൽ ഒരുക്കും.

അവിശ്വാസികളായ അര ശതമാനത്തിന്റെ മാത്രം മുഖ്യമന്ത്രിയാവരുത് എന്ന പി.സി.ജോർജിന്റെ പ്രസ്താവനയോട്, വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു കൂട്ടം വിശ്വാസികൾ മറ്റൊരു കൂട്ടം വിശ്വാസികളെ ആക്രമിച്ചാൽ, ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ സംരക്ഷണം സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.

English summary: Legislation on Sabarimala women entry not possible: Pinarayi Vijayan