പൊലീസ് വാദിക്കുന്നു: അർബൻ മാവോയിസ്റ്റ് തന്നെ

കോഴിക്കോട് ∙ യുഎപിഎ പ്രകാരം അറസ്റ്റിലായ അലനും താഹയും അംഗങ്ങളെന്ന് ആരോപണമുയർന്ന ‘അർബൻ മാവോയിസ്റ്റ്’ സംഘത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷണവുമായി പൊലീസ്. പശ്ചിമഘട്ട മാവോയിസ്റ്റ് സ്പെഷൽ സോൺ കമ്മിറ്റിയുമായി ബന്ധമുള്ള സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണ് ഇരുവരുമെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. പശ്ചിമഘട്ട കമ്മിറ്റിയുമായി വാട്സാപ്പിലും ടെലിഗ്രാമിലും ഇവർ ബന്ധപ്പെടാറുണ്ടെന്നും ഇത് ഒന്നര മാസത്തെ രഹസ്യാന്വേഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയതാണെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു.



സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ സംഘം നുഴഞ്ഞു കയറിയെന്ന സംശയത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു അന്വേഷണം. തീവ്ര ഇടത് സ്വഭാവമുള്ള ഏതാനും ജനാധിപത്യ സംഘടനകളിലൂടെയാണ് ഇവർ യുവാക്കളെ കണ്ടെത്തുക. സംഘടനകൾക്ക് ഇതേക്കുറിച്ച് വിവരമുണ്ടാകണമെന്നില്ല.

പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, കൊച്ചി, വയനാട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ ഇവരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. കാട്ടിലെ മാവോയിസ്റ്റുകളെപ്പോലെ സംഘടനാ സംവിധാനം ഇവർക്കില്ല. പാലക്കാട്ടും വയനാട്ടിലും 3 തവണയും എറണാകുളത്ത് 2 തവണയും യോഗം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്.

തെളിവില്ലാത്തപ്പോൾ യുഎപിഎ

കോഴിക്കോട് ∙ നേരിട്ടു മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതിനാലാണ് അലനും താഹയ്ക്കുമെതിരെ പൊലീസ് തിടുക്കപ്പെട്ട് യുഎപിഎ ചുമത്തിയതെന്നു നിഗമനം. രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം ചുമത്തണമെങ്കിൽ കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടിവരും. കോടതിയിൽ കുറ്റം തെളിയിക്കുക എളുപ്പവുമല്ല.

എന്നാൽ ശിക്ഷാനിയമത്തിലെ ഇത്തരം നൂലാമാലകൾക്കു പുറത്താണ് യുഎപിഎ. അതേസമയം ഇത്തരം കേസുകൾ വിചാരണ ഘട്ടത്തിലേക്കു പോകുന്നത് അപൂർവമാണ്.

‘വലിയ ആക്രമണം വരും; കരുതിയിരിക്കുക’

കോഴിക്കോട് ∙ നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും മാവോയിസ്റ്റുകൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്ന ‘ശത്രുവിന്റെ അടവുകളും നമ്മുടെ പ്രത്യാക്രമണ മാർഗങ്ങളും’ എന്ന രഹസ്യരേഖ അറസ്റ്റിലായ വിദ്യാർഥികളിൽ നിന്നു കണ്ടെത്തിയെന്നു പൊലീസ്. മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ യോഗത്തിന്റെ മിനിട്സുമുണ്ട്.

മാവോയിസ്റ്റുകൾക്കെതിരെ വലിയ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുമെന്നും കരുതിയിരിക്കണമെന്നും രേഖയിലുണ്ട്. പരസ്യമായി സംഘടനയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരെ നിരീക്ഷിച്ചു രഹസ്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് പൊലീസിന്റെ രീതി. അതിനാൽ സംഘടന വിട്ടുപോയവരും അനുഭാവികളുമായും ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം. പരസ്പരമുള്ള ആശയവിനിമയത്തിന് വാർത്താവിനിമയ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും രേഖയിൽ പറയുന്നു.

സിപിഐ (മാവോയിസ്റ്റ്) കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി പുറത്തിറക്കിയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും ഇരുവരുടെയും വീടുകളിൽ നിന്നു കണ്ടെടുത്തു. മാവോയിസ്റ്റ് സംഘടനകൾ സംഘടിപ്പിച്ച 2 പ്രതിഷേധ പരിപാടികളിൽ അലൻ പങ്കെടുത്തതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. 4 വർഷമായി അലൻ സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ച് നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു.

