മുഖ്യമന്ത്രി ഹിറ്റ്ലറിനും മുകളിൽ: ചെന്നിത്തല

തിരുവനന്തപുരം∙ മുഖ്യമന്ത്രി ഹിറ്റ്ലറെക്കാൾ വലിയ ഭീകരപ്രവർത്തനവുമായാണു മുന്നോട്ടു പോകുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. ലഘുലേഖ വിതരണം മുദ്രാവാക്യം വിളിയുമൊന്നും യുഎപിഎ ചുമത്താൻ തക്ക കാരണമല്ലെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.



മന്ത്രി എം.എം.മണിയുടെ കാറിനു 34 ടയർ മാറ്റേണ്ടി വന്നത് ഇടുക്കിയിലെ കർഷകരെ കുളത്തിൽ ഇറക്കാൻ ഓടി നടന്നതു കൊണ്ടാണ്. മൂന്നാറിൽ നിന്നു വളരെ മാറിയുള്ള ആനവിലാസം ഉൾപ്പെടെ 8 വില്ലേജിൽ സർക്കാർ ഉത്തരവു മൂലം കൃഷി പോലും ചെയ്യാനാകാത്ത സ്ഥിതിയാണ്.

ഇങ്ങനെ കർഷകരെ ദ്രോഹിക്കാൻ പാഞ്ഞുനടന്നാണ് 34 ടയർ മാറ്റേണ്ടി വന്നത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ താൻ ഇതുവരെ രണ്ടു ടയറാണു മാറ്റിയതെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

‘പ്രീഡിഗ്രി അത്ര മോശം ഡിഗ്രിയല്ല’ ജലീലിനോട് ഷാജി

തിരുവനന്തപുരം ∙ കെ.എം.ഷാജി കോളജിന്റെ പടി കയറിയിട്ടില്ലെന്ന നിയമസഭയിലെ വിവാദ പരാമർശത്തിൽ മന്ത്രി കെ.ടി ജലീലിന്റെ ഖേദപ്രകടനം. എം.ജി സർവകലാശാല മാർക്ക് ദാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിയന്തര പ്രമേയത്തിനു മറുപടി നൽകുമ്പോഴാണു ഷാജിക്കെതിരെ മന്ത്രി തിരിഞ്ഞത്. ഇതിനെതിരെ ഷാജി സ്പീക്കർക്കു പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഇക്കാര്യം പരിഗണിച്ച സ്പീക്കറും പരാമർശം അനാവശ്യമായിപ്പോയെന്നു അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

തന്റേതു കവലപ്രസംഗമാണെന്ന മന്ത്രിയുടെ പരാമർശം അംഗീകാരമായിട്ടാണു കാണുന്നതെന്നു ഷാജി പറഞ്ഞു. താനും മന്ത്രിയും ഒരേ കോളജിലാണു പ്രീഡിഗ്രി പഠിച്ചത്. മന്ത്രി സ്വന്തം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധിച്ച് പ്രീഡിഗ്രി പഠിച്ചതു കോളജിലാണോയെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. ശ്രീനിവാസൻ സിനിമയിൽ പറഞ്ഞതു പോലെ ‘പ്രീഡിഗ്രി അത്ര മോശം ഡിഗ്രിയല്ല’. മന്ത്രിയുടെ പരാമർശം സഭാ രേഖയിൽ നിന്നു മാറ്റരുതെന്നും തന്റെ വിശദീകരണം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും ഷാജി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English summary: CM Pinarayi Vijayan is like Hitler says Ramesh Chennithala