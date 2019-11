യുഎപിഎ: പൊലീസ് മുന്നോട്ടുതന്നെ; ഇനി ലക്ഷ്യം ‘ഡിജിറ്റൽ തെളിവ്’

കോഴിക്കോട് ∙ യുഎപിഎ അറസ്റ്റിനെതിരെ പ്രതിഷേധമുയരുമ്പോഴും അലനെയും താഹയെയും കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് പൊലീസ്. പിടിച്ചെടുത്ത ഫോൺ, ലാപ്ടോപ്, പെൻഡ്രൈവ് എന്നിവയിൽനിന്ന് ‘ഡിജിറ്റൽ’ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ച ശേഷം കോടതിയെ സമീപിക്കും. തെളിവുകൾ ശക്തമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് പൊലീസ് അവകാശവാദം.

ഇരുവരും യാത്രകളിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും ഇത് ട്രാക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലാകാമെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു. വീട്ടിൽനിന്നു കണ്ടെടുത്തതായി പറയുന്ന മാവോയിസ്റ്റ് പ്രവർത്തന രൂപരേഖയാണ് താഹയ്ക്കെരായ പ്രധാനതെളിവ്. സായുധ സമരത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ലഘുലേഖ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നു കൃത്യമായി പറയുന്നു. തീവ്രസംഘടനകളുടെ യോഗങ്ങളിൽ അലൻ മുൻപ് പങ്കെടുത്തതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടതും ബോധപൂർവം.

അതിനിടെ, അലനും താഹയ്ക്കുമൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മൂന്നാമനെ കണ്ടെത്താൻ വ്യാപക തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. നഗരത്തിൽ പെരുമണ്ണ ടൗണിലെ സ്പോർട്സ് ടർഫിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽനിന്ന് ഇയാളെ തിരിച്ചറിയാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ടർഫിനു സമീപം കടത്തിണ്ണയിൽ ഇയാളുമായി സംസാരിച്ചു നിൽക്കവെയാണ് അലനെയും താഹയെയും പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. നഗരം കേന്ദ്രീകരിച്ചു മാവോയിസ്റ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഉണ്ണിയാണ് മൂന്നാമനെന്നും ഇയാൾ വലയിലാണെന്നുമുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ പൊലീസ് തള്ളി.

ആക്രമണസാധ്യത: ജയിൽ മാറ്റണമെന്ന് സൂപ്രണ്ട്

∙ അലൻ ഷുഹൈബ് (19), താഹ ഫസൽ (24) എന്നീ വിദ്യാർഥികളെ കൂടുതൽ സുരക്ഷയുള്ള മറ്റൊരു ജയിലിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജില്ലാ ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് കത്തു നൽകി. മാവോയിസ്റ്റ് ആക്രമണ സാധ്യത ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണിത്. ഇരുവരും നിരോധിത സംഘടനയായ സിപിഐ (മാവോയിസ്റ്റ്) അംഗങ്ങളാണെന്ന് ചോദ്യംചെയ്യലിൽ സമ്മതിച്ചതായി പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു. മുഖം രക്ഷിക്കാൻ പൊലീസ് പുതിയ തെളിവുകൾ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുകയാണെന്ന് പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചു. അതിനിടെ പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഒത്തുകളിക്കുകയാണെന്നും സ്പെഷൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ വയ്ക്കാൻ അപേക്ഷ നൽകുമെന്നും ബിജെപി അറിയിച്ചു.

English Summary: Police look for digital evidence against youth charged with UAPA case at Kozhikode