മാവോയിസ്റ്റുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കത്ത്

പാലക്കാട് ∙ അട്ടപ്പാടിയിൽ കെ‍ാല്ലപ്പെട്ടവരിൽ രണ്ടു മാവേ‍ായിസ്റ്റുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ ഡിജിപി മുഴുവൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും സഹായം തേടി. രമ, അരവിന്ദ് എന്നീ പേരിലുള്ളവരുടെ വിവരങ്ങൾ തേടിയാണ് ഇതരസംസ്ഥാന ഡിജിപിമാർക്കു കത്തയച്ചത്.



ഇരുവരുടെയും ഫേ‍ാട്ടേ‍ായും പേരും പട്ടികയിലുണ്ടെങ്കിലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലെന്നു തമിഴ്നാട്, തെലങ്കാന, മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നക്സൽ വിരുദ്ധസേനകൾ കേരള പെ‍ാലീസിനെ അറിയിച്ചു. ഇവരുടേതായി ഈ സേനകളുടെ കൈവശമുള്ള പഴയ ഫേ‍ാട്ടേ‍‍ായും ഇപ്പേ‍ാഴത്തെ മുഖവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നു പൊലീസ് സൂചിപ്പിച്ചു.

മൃതദേഹങ്ങളിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ മണിവാസകത്തിന്റെ ബന്ധുക്കൾ നേരത്തേ ആശുപത്രിയിൽ എത്തി. കാർത്തിയെ തിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടു നേരിട്ടെങ്കിലും തമിഴ്നാട് ക്യൂ ബ്രാഞ്ച് നൽകിയ ഇയാളുടെ വിരലടയാളവുമായി താരമ്യപ്പെടുത്തി പിന്നീടു സ്ഥിരീകരിച്ചു. അയാളുടെ ബന്ധുക്കളെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് എത്തിയവരിൽ യഥാർഥ ആളെ കണ്ടെത്താൻ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഡിഎൻഎ പരിശേ‍ാധന നടത്തുമെന്നു തൃശൂർ ഐജി എസ്.സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

ബന്ധുക്കൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നവ ഒഴികെയുളള മൃതദേഹങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കേ‍ാടതി അനുമതിയേ‍ാടെ പെ‍ാലീസാണ് അന്തിമ നടപടി സ്വീകരിക്കാറെങ്കിലും അട്ടപ്പാടി സംഭവത്തി‍ൽ ഹൈക്കോടതി ഇടപെട്ടതേ‍ാടെ തീരുമാനം നീളും. സുപ്രീം കേ‍ാടതി നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചില്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വീണ്ടും പേ‍ാസ്റ്റ്‌മേ‍ാർട്ടം വേണമെന്ന ബന്ധുക്കളുടെ അപേക്ഷയിലാണു ഹൈക്കോടതി നടപടി.

അട്ടപ്പാടിയിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നു കണ്ടെടുത്ത ആയുധങ്ങൾ, ഇലക്ട്രേ‍ാണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 200ലധികം വസ്തുക്കൾ ‍ വിദഗ്ധ പരിശേ‍ാധനയ്ക്കായി കേ‍ാടതി മുഖേന ഫെ‍ാറൻസിക് ലാബിലേക്ക് അയച്ചു. പേ‍‍ാസ്റ്റ്മേ‍ാർട്ടം റിപ്പേ‍ാർട്ടും ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ച നടപടിക്രമങ്ങളുടെ റിപ്പേ‍ാർട്ടും കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം ഇന്നു ഹൈക്കേ‍ാടതിയിൽ നൽകും. കേസ് കേ‍ാടതി നാളെ പരിഗണിച്ചേക്കും.

അട്ടപ്പാടിയിലേത് വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടൽ: റെഡ് ഫ്ലാഗ്

∙ അട്ടപ്പാടി മേലേ മഞ്ചിക്കണ്ടി വനത്തിൽ മാവോയിസ്റ്റുകൾ വെടിയേറ്റു മരിച്ചതു വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലിലെന്ന് സിപിഐ (എംഎൽ) റെഡ് ഫ്ലാഗ്. സംഭവ സ്ഥലം പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ സന്ദർശിച്ചെന്നും വലിയ ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നതിന്റെ ലക്ഷണം അവിടെ കണ്ടില്ലെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.

സത്യം പുറത്തുവരാൻ വിശദമായ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.എസ്. ജയകുമാർ, സെക്രട്ടറി പി.സി. ഉണ്ണിച്ചെക്കൻ എന്നിവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

