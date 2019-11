അധ്യാപകർ ചൂരലെടുത്താൽ സർക്കാർ ‘അടി’ പിന്നാലെ

കൊല്ലങ്കോട് (പാലക്കാട്) ∙ കുട്ടികളെ ‘തല്ലി പഠിപ്പിക്കണ’മെന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന അധ്യാപകരുടെയും സ്കൂളുകളുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക്: ക്ലാസ് മുറിയിൽ ചൂരൽവടി പ്രയോഗം നടന്നാൽ സ്കൂളുകളുടെ അംഗീകാരം റദ്ദാകാൻവരെ സാധ്യത.

വിദ്യാർഥികളെ തല്ലാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചൂരൽ വടികൾ പൊതുവിപണിയിൽ വിൽപനയ്ക്കുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ ഇടപെടൽ.വിദ്യാർഥികളെ തല്ലാൻ ബാലാവകാശ നിയമം അനുവദിക്കുന്നില്ല. എന്നിട്ടും പൊതുവിപണിയിലും സ്കൂളുകൾക്കു സമീപമുള്ള കടകളിലും ചൂരൽവടി സുലഭമാണ്.

ചൂരൽപ്രയോഗത്തിനെതിരെ ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവു നടപ്പാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുന്നുണ്ടോ എന്നു ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസർമാരും ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസർമാരും പരിശോധിക്കണം. അത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറെ അറിയിക്കണം.

