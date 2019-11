ജനങ്ങൾക്ക് നീതി: കേരളം രണ്ടാമത്; ഒന്നാമത് മഹാരാഷ്ട്ര

ന്യൂഡൽഹി ∙ ജനങ്ങൾക്കു നീതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ രാജ്യത്തു ഏറ്റവും മുന്നിൽ മഹാരാഷ്ട്രയും രണ്ടാമതു കേരളവുമെന്ന് സർവേ. ഒരു കോടിയിലേറെ ജനസംഖ്യയുള്ള 18 സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ റാങ്കിങ്ങിലാണു കേരളത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം. പൊലീസ്, ജുഡീഷ്യറി, ജയിൽ, നിയമ സഹായം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ടാറ്റാ ട്രസ്റ്റ്‌സിന്റെ ഇന്ത്യ ജസ്റ്റിസ് തയാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രധാന പരാമർശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ : പൊലീസിൽ പട്ടികജാതി സംവരണം പൂർണമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ചുരുക്കം സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നു കേരളം.

കേരളത്തിലെ പൊലീസിൽ വനിതകൾക്കു 33% പൂർണമാകാൻ 30 വർഷം കൂടിയെടുക്കും. 2012–16 കാലത്തു കേരള പൊലീസിൽ വനിതകളുടെ നിയമനം താഴോട്ട്. പൊലീസിനുള്ള ബജറ്റ് വിഹിതത്തിൽ കേരളം മുന്നിൽ. കേരളത്തിലെ ഗ്രാമീണ–നഗര മേഖലകളിൽ ഒരുപോലെ പൊലീസ് കൃത്യനിർവഹണം. വിചാരണത്തടവുകാരുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു, പ്രതിവർഷം ഓരോ തടവുകാരനു വേണ്ടിയും ചെലവിടുന്നതു 42,000 രൂപ.

