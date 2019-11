ലീഗൽ എയ്ഡ് കൗൺസൽമാരെ പരിശീലിപ്പിക്കണം: ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി∙ സ്വന്തമായി അഭിഭാഷകനെ വയ്ക്കാൻ നിവ‍‍ൃത്തിയില്ലാത്ത സെഷൻസ് കേസ് പ്രതികൾക്കുവേണ്ടി നിയമസഹായ സംവിധാനത്തിലൂടെ നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന അഭിഭാഷകർക്കു കെൽസയും കേരള ജുഡീഷ്യൽ അക്കാദമിയും ചേർന്നു പലിശീലനം നൽകണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. സെഷൻസ് കേസ് പ്രതികൾക്കു ലീഗൽ എയ്ഡ് കൗൺസലിനെ ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ അനുവദിക്കുമ്പോൾ പാനലിൽ നിന്നു യാന്ത്രികമായി നിയമിക്കാതെ കഴിവും ആത്മാർഥതയുമുള്ളവരെ നിയോഗിക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചു.

കേസുകൾ പിന്നീട് ഉന്നത കോടതികളിൽ എത്തിയാലും വിചാരണക്കോടതിയിൽ നടക്കുന്ന തെളിവെടുപ്പാണു പ്രധാനം. അതിനാൽ സെഷൻസ് കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ലീഗൽ എയ്ഡ് കൗൺസൽമാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഭാരിച്ചതാണ്. കേസ് നടത്തിപ്പിലെ അലംഭാവം മൂലം വ്യക്തികളുടെ ജീവനും സ്വാതന്ത്ര്യവും അപകടത്തിലാകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകരുത്. ആലപ്പുഴ വള്ളിക്കുന്നം സ്വദേശി മോഹനനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ കോട്ടയം സെഷൻസ് കോടതിയുടെ ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷയ്ക്കെതിരെ പ്രതി രാമപുരം സ്വദേശി ജോമോൻ സമർപ്പിച്ച അപ്പീൽ പരിഗണിച്ചാണ് ജസ്റ്റിസ് എ. ഹരിപ്രസാദ്, ജസ്റ്റിസ് അനിൽകുമാർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട ‍ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ്.

കേസിൽ കൊലക്കുറ്റം നിലനിൽക്കില്ലെന്നും മനഃപൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യയാണെന്നും വിലയിരുത്തിയ കോടതി, ശിക്ഷ 7 വർഷമാക്കി കുറച്ചു. കൗൺസൽമാർ കേസ് പഠിച്ച് പ്രതിരോധിക്കാൻ കാര്യമായി ശ്രമിക്കാറില്ലെന്ന് പ്രതിക്കുവേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തി.

