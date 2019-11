അറിയപ്പെടാത്ത രണ്ടു നടൻമാർ സഭയുടെ താരങ്ങൾ

ഓഖി പാക്കേജിനെക്കുറിച്ച് എം.വിൻസന്റ് ഉന്നയിച്ച ചോദ്യവും അതിന്റെ മറുപടിയും തീയും പുകയുമുയർത്തി. താൻ ചോദിച്ചതിനല്ല മന്ത്രി ജെ.മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ മറുപടി നൽകിയതെന്നു ബഹളം വച്ച വിൻസന്റ്, മന്ത്രിക്കു നാണമില്ലേ എന്നൊരു പ്രയോഗം കൂടി നടത്തി. വിൻസന്റിനു ലവലേശം നാണമില്ലാത്തതു കൊണ്ടാണു മറുപടി മനസ്സിലാകാത്തതെന്നു മന്ത്രി തിരിച്ചടിച്ചതോടെ പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ നടുത്തളത്തിലേക്കു കുതിച്ചു. സ്പീക്കറുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലാണ് അന്തരീക്ഷം തണുപ്പിച്ചത്.

സിബിഐയോ, വേണ്ടേ വേണ്ട എന്നാണ് ഈയിടെയായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നിലപാട്. ഷുഹൈബ് വധത്തിൽ വേണ്ട, പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലയിൽ വേണ്ട, പിഎസ്‌സി പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പിലും വേണ്ട. പ്രതിപക്ഷത്തിനാണെങ്കിൽ സിബിഐയെ മാത്രമേ വിശ്വാസമുള്ളൂ. സിബിഐ സമ്പൂർണ വിശ്വാസമാണോ എന്നു മന്ത്രി ഇ.പി.ജയരാജൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അതു പിന്നീടു ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉഴപ്പി വിട്ടു.

യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജ് കത്തിക്കുത്തു കേസിലും പിഎസ്‌സി പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പു കേസിലും പ്രതികളായവർക്കു ജാമ്യം ലഭിച്ചതു പൊലീസിന്റെ അനാസ്ഥ കൊണ്ടാണെന്ന് ആരോപിച്ച് അനൂപ് ജേക്കബ് നൽകിയ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടിസ് മുഖ്യമന്ത്രി ലാഘവത്തോടെയാണ് എടുത്തത്. കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തന്നെ ധാരാളമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.

കെ.എൻ.എ.ഖാദർ നാടക കലാകാരനാണ്. 32 നാടകങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാടു നാടകം നടത്തിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. രണ്ടും വെളിപ്പെടുത്തിയത് അദ്ദേഹം തന്നെ. പോരാത്തതിനു മന്ത്രി എ.കെ.ബാലനും നല്ല നടനാണെന്ന് അദ്ദേഹം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകി. നാടക കമ്പനികൾക്കു സബ്സിഡി നൽകണമെന്നായിരുന്നു ഖാദറിന്റെ ആവശ്യം. ബ്രണ്ണൻ കോളജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കെഎസ്‌യുവിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ താൻ പല നാടകവും കളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എ.കെ.ബാലൻ സമ്മതിച്ചു. കെ.ടി. മുഹമ്മദിന്റെ കാഫിറിലും സിവിക് ചന്ദ്രന്റെ താമ്രപത്രങ്ങളിലും ഖാദർ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു ബാലൻ ഓർത്തെടുത്തു.

സിവിക് ചന്ദ്രന്റെ നാടകത്തിൽ നക്സൽ നേതാവായി അഭിനയിച്ച ഖാദർ എങ്ങനെ മുസ്‌ലിം ലീഗിൽ എത്തിയെന്നു മാത്രം മന്ത്രിക്കു പിടികിട്ടുന്നില്ല.

വ്യവസായ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടു ബില്ലുകളുടെ ചർച്ചയിലും ഖാദർ തന്നെയായിരുന്നു താരം. പഴയ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ കാലത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഗൃഹാതുരതയോടെയാണു പ്രതികരിച്ചത്. മന്ത്രിമാരായ ജയരാജനും മണിക്കും ഖാദർ സദ്‌സേവന രേഖ നൽകി: രണ്ടു പേരും പച്ചയായ മനുഷ്യർ. കമ്യൂണിസവും ഇടതുപക്ഷവുമെല്ലാം ഇപ്പോഴും ശരിയാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർ.

ഇന്നത്തെ വാചകം

‘മന്ത്രി മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മയ്ക്കു നാണമില്ലേ എന്ന് എം.വിൻസന്റ് ചോദിച്ചതും വിൻസന്റിനു ലവലേശം മാന്യതയില്ലെന്നു മന്ത്രി പറഞ്ഞതും ഒരുപോലെയാണ്.’ – സ്പീക്കർ പി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ

English Summary: J. Mercykuttyamma and M. Vincent war of words in assembly