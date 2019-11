വെൺമണി ഇരട്ടക്കൊല: പ്രതികൾ എത്തിയത് എല്ലാം ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടാകാമെന്നു മകൾ

ചെങ്ങന്നൂർ∙ ‘മോഷണം നടത്താനാണെങ്കിൽ അവരെ പൂട്ടിയിട്ടാൽ പോരായിരുന്നോ, വയ്യാത്തവരല്ലേ, എന്തിനാ കൊന്നുകളഞ്ഞത് ?’ കൊല്ലപ്പെട്ട ദമ്പതികളുടെ മകൾ ബിന്ദു തേങ്ങലോടെ ചോദിക്കുന്നു. ഷാർജയിൽനിന്ന് എന്നും പപ്പയെയും മമ്മിയെയും വിഡിയോ കോൾ ചെയ്യുമായിരുന്നെന്നു ബിന്ദു പറയുന്നു.

ഞായറാഴ്ചയും ചെയ്തു. പണിക്കാരുള്ള വിവരം പറഞ്ഞിരുന്നു. മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടെന്ന വണ്ണമാണു പ്രതികൾ വീട്ടിലെത്തിയതെന്നു ബിന്ദു കരുതുന്നു. വേണ്ടെന്നു പറഞ്ഞിട്ടും ഞായറാഴ്ച അവർ പണിക്കെത്തി. ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ തെങ്ങിൽ കയറി തേങ്ങയിട്ടു. ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോകാനൊരുങ്ങിയ ലില്ലിയുടെ ആഭരണങ്ങൾ ഇവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം എന്നും ബിന്ദു പറയുന്നു.

ബിന്ദുവും ഭർത്താവ് രെജു കുരുവിളയും ഷാർജയിൽനിന്നു വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സഹോദരൻ ബിബു ചെറിയാനും ഭാര്യ ഷൈനിയും മകൻ ജോസഫും ദുബായിൽനിന്ന് എത്തി. ബിബുവിനും ദുഃഖം അടക്കാനാകുന്നില്ല. പരിചയക്കാരെയും ബന്ധുക്കളെയും ചേർത്തു പിടിച്ചു കരയുകയാണു ബിബു.

പൊലീസിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കു മറുപടി നൽകുമെങ്കിലും ഇടയ്ക്കു നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടു വിതുമ്പും, ഇവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വഴികാണാതെ ബന്ധുക്കളും.

മക്കളുടെ മൊഴിയെടുത്തു

ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി കെ.എം.ടോമി, എഎസ്പി ബി.കൃഷ്ണകുമാർ, ഡിവൈഎസ്പി അനീഷ് വി.കോര എന്നിവർ സ്ഥലത്തെത്തി ദമ്പതികളുടെ മക്കളുടെ മൊഴിയെടുത്തു.

വിടാതെ സിസി ടിവി

ചെന്നൈ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ സിസി ടിവി ക്യാമറയിലും ചെങ്ങന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനു സമീപത്തെ ക്യാമറയിലും പ്രതികളുടെ ദൃശ്യം പതിഞ്ഞെന്നാണു വിവരം. പൊലീസിന് ഇവർ പോയ വഴി കണ്ടെത്താൻ സഹായകമായതും ഇതു തന്നെ.

മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാതെ പ്രതികൾ

പ്രതികൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നതിനാൽ ഇവരെ കണ്ടെത്താൻ ഏറെ പ്രയാസപ്പെടുമായിരുന്നു. പ്രതികളിലൊരാൾ നേരത്തേ ബംഗ്ലദേശിൽ നിന്നു കേരളത്തിലെ സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ചതൊഴിച്ചാൽ പിന്നീട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലത്രേ.

ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ സഹയാത്രികരുടെയും വെൺമണിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ഫോണുകളിൽ നിന്നാകും ഇവർ സുഹൃത്തുക്കളെ വിളിച്ചിരുന്നത് എന്നാണു പൊലീസ് നിഗമനം. എങ്കിലും പ്രതികളിൽ നിന്നു 3 മൊബൈൽ ഫോണുകൾ കണ്ടെടുത്തതായാണു വിവരം.

മരിച്ച ചെറിയാന്റേതു തന്നെയാണോ ഈ ഫോണുകൾ എന്നു ബന്ധുക്കൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഡിവൈഎസ്പി അനീഷ് വി.കോരയുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇവയുടെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചപ്പോൾ ഇതല്ല ഫോൺ എന്നായിരുന്നു പേരക്കുട്ടി സ്നേഹയുടെ മറുപടി.

English Summary: Venmani twin murder accused were well planned says daughter