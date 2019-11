ന്യൂഡൽഹി ∙ പുനഃപരിശോധന, റിട്ട് ഹർജികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇനി നിർണായകം ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ തീരുമാനം. താൻ വിരമിക്കുന്ന 17വരെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയിക്കും അതിനുശേഷമാണെങ്കിൽ, നിയുക്ത ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ. ബോബ്ഡെക്കും തീരുമാനിക്കാം.

ശബരിമല, ദാവൂദി ബോറ, മുസ്‌ലിം, പാഴ്സി സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളെല്ലാം 7 അംഗ ബെഞ്ചിലേക്കു വിടുന്നു എന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനു ഭരണപരമായ തീരുമാനം എടുക്കാം.

പാഴ്സി സ്ത്രീ പ്രശ്നം നിലവിൽ 5 അംഗ ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്. ദാവൂദി ബോറ സ്ത്രീ പ്രശ്നം വിശാല ബെഞ്ചിനു വിടാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബർ 24ന് 3 അംഗ ബെഞ്ച് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. മുസ്‌ലിം സ്ത്രീ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞ 5നു പരിഗണിച്ചപ്പോൾ ജസ്റ്റിസ് ബോബ്ഡെ പറഞ്ഞത്, പ്രത്യേക കാരണത്താൽ കേസ് 10 ദിവസത്തേക്കു മാറ്റുന്നുവെന്നാണ്. ശബരിമല കേസിലെ തീരുമാനം വരുന്നു എന്നതായിരുന്നു ആ പ്രത്യേക കാരണമെന്നാണു സൂചന.

ശബരിമല കേസിലെ യുവതീപ്രവേശ വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ ജസ്റ്റിസ് ബോബ്ഡെ പറഞ്ഞതും പ്രസക്തം. അപ്പോൾ, പല ബെഞ്ചുകളുടെ പരിഗണനയിലുള്ള ഈ കേസുകളെല്ലാം 7 അംഗ ബെഞ്ചിലേക്കു വിടാൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനു ഭരണപരമായി സാധിക്കും.

ശബരിമല വിധിക്കെതിരെയുള്ള പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ അനിശ്ചിത കാലത്തേക്കു മാറ്റിവയ്ക്കുകയെന്നതും ഭൂരിപക്ഷ വിധിയിലൂടെ 5 അംഗ ബെഞ്ചിന്റെ തീരുമാനമാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ, 7 അംഗ ബെഞ്ച് പ്രശ്നവിഷയങ്ങളിൽ ഉത്തരം നൽകിയശേഷം ഈ ഹർജികൾ 5 അംഗ ബെഞ്ച് വീണ്ടും പരിഗണിക്കണം, ലഭിച്ച ഉത്തരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവ തീർപ്പാക്കണം. എന്നാൽ, 5 അംഗ ബെഞ്ചിലേക്കു വിടാതെ 7 അംഗ ബെഞ്ച് എല്ലാ കേസുകളും വാദം കേട്ട് തീർപ്പാക്കുന്നതിനും തടസ്സമില്ല. ജസ്റ്റിസ് എസ്.എച്ച്.കപാഡിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസായിരുന്നപ്പോൾ, പല തവണയായി 3 അംഗ ബെഞ്ചും 5 അംഗ ബെഞ്ചുമൊക്കെ പരിഗണിച്ചതും 7 അംഗ ബെഞ്ചിലേക്കു വിട്ടതുമായ പ്രവേശന നികുതി കേസുകൾ, 9 അംഗ ബെഞ്ചിനു കൈമാറി തീർപ്പുണ്ടാക്കിയ ചരിത്രവും സുപ്രീം കോടതിയിലുണ്ട്.

English Summary: Chief justice to take decision regarding cases