മരട്: കേസ് ഡയറി ഹാജരാക്കാൻ ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി ∙ മരട് ഫ്ലാറ്റ് കേസിൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിന്റെ കേസ് ഡയറി ഹാജരാക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചു. പ്രതികളായ ഹോളി ഫെയ്‌ത്ത് ബിൽഡേഴ്സ് എംഡി സാനി ഫ്രാൻസിസ്, മരട് മുൻ പഞ്ചായത്ത് ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് പി.ഇ. ജോസഫ് എന്നിവരുടെ ജാമ്യഹർജിയാണു കോടതിയിൽ.

മരടിലെ 4 ഫ്ലാറ്റ് പൊളിച്ചുകളയാൻ സുപ്രീംകോടതി നിർദേശിച്ചതിനെ തുടർന്ന്, ചട്ടവിരുദ്ധമായി പണിത ഫ്ലാറ്റുകൾ വിറ്റു തട്ടിപ്പു നടത്തിയെന്നാരോപിച്ചു ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് കേസെടുത്തിരുന്നു. നിർമാണാനുമതി നൽകിയതിൽ ക്രമക്കേട് ആരോപിച്ച് അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരമുള്ള കുറ്റങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി.

എന്നാൽ, അനധികൃത ഫ്ലാറ്റ് നിർമാണ ആരോപണം കമ്പനിക്കെതിരെയാണെന്നും എംഡിയായ തനിക്കു പരോക്ഷ ബാധ്യത ചുമത്താനാവില്ലെന്നും കാണിച്ചാണു സാനി ഫ്രാൻസിസിന്റെ ഹർജി. ഒൗദ്യോഗിക പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ഗൂഢാലോചന നടത്തി നിർമാണാനുമതി നൽകിയെന്നാണു പി.ഇ.ജോസഫിനെതിരായ ആരോപണം.

