പരിഗണന ‘വിശാലമാക്കി’ കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ശബരിമല കേസിലെ വിധിയിൽ മറ്റു മതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പരാമർശിക്കുന്നതു 3 കേസുകൾ. അവ ഏതൊക്കെ? ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയെന്ത്?

വിഷയം: മറ്റൊരു മതസ്ഥനെ വിവാഹം ചെയ്ത പാഴ്സി സ്ത്രീ, വിവാഹത്തിനൊപ്പം ഭർത്താവിന്റെ മതത്തിലേക്കു പരിവർത്തിതയാകുമോ? അവർക്കു പാഴ്സി ആരാധനാലയത്തിൽ പ്രവേശനവിലക്ക് അനുവദനീയമോ?

ഹർജിക്കാരി: ഗൂൽരൊഖ് ഗുപ്ത (വൽസാദ്, ഗുജറാത്ത്).

2012 ജൂൺ 28നു പ്രത്യേകാനുമതി ഹർജി.

പിതാവിന്റെ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പാഴ്സി പ്രാർഥനാഹാളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് അനുമതി ചോദിച്ചുള്ള ഹർജി ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി തള്ളി. ഹർജിക്കാരി വിവാഹത്തോടെ ഭർത്താവിന്റെ മതത്തിലേക്കു മാറിയെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി. നടപടി പ്രത്യേക വിവാഹ നിയമത്തിന്റെയും ഭരണഘടനാപരമായ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെയും ലംഘനമെന്നു ഹർജിക്കാരി ബോധിപ്പിച്ചു. സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേസ് വന്നതിനുശേഷം, ഹർജിക്കാരിക്കു പാഴ്സി പ്രാർഥനാ ഹാളിൽ പ്രവേശനാനുമതി ലഭിച്ചു. ഒത്തുതീർപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഇത്.

ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ നിലവിൽ 5 അംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര, ജഡ്ജിമാരായ എ.കെ.സിക്രി, എ.എം. ഖാൻവിൽക്കർ, ഡി.ൈവ. ചന്ദ്രചൂഡ്, അശോക് ഭൂഷൺ എന്നിവരുടെ ബെഞ്ച് 2017 ഡിസംബർ 14നു കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോഴാണു വിശാല വിഷയങ്ങൾ തുടർന്നുള്ള പരിഗണനയ്ക്കു മാറ്റിയത്. പിന്നീടു പലതവണ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും കേസ് വാദത്തിനെടുത്തിട്ടില്ല.

വിഷയം: ദാവൂദി ബോറ വിഭാഗക്കാർക്കിടയിലെ സ്ത്രീകളുടെ ചേലാകർമത്തിനെതിരെ.

ഹർജിക്കാരി: സുനിത തിവാരി (അഭിഭാഷക,ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി)

2017 ജനുവരി 7നു സിവിൽ റിട്ട് ഹർജി.

സ്ത്രീ ജനനേന്ദ്രിയത്തിൽ ചേലാകർമം മനുഷ്യാവകാശം സംബന്ധിച്ച ആഗോള പ്രഖ്യാപനം, ബാലാവകാശം സംബന്ധിച്ച യുഎൻ ധാരണ, ഭരണഘടനയുടെ 21ാം വകുപ്പ് എന്നിവയുടെ ലംഘനമെന്നു ഹർജിക്കാരി.

കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബർ 24ന്, ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര, ജഡ്ജിമാരായ എ.എം. ഖാൻവിൽക്കർ, ഡി.വൈ.ചന്ദ്രചൂഡ് എന്നിവരുടെ ബെഞ്ച് വിഷയം വിശാല ബെഞ്ചിനു വിടാൻ തീരുമാനിച്ചു. കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ അഭ്യർഥനപ്രകാരമായിരുന്നു നടപടി. വിശാല ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ തങ്ങൾ പറയുന്നില്ലെന്നും എല്ലാ വശങ്ങളും അവർ പരിശോധിക്കട്ടെയെന്നും ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. തുടർനടപടിയുണ്ടായിട്ടില്ല.

വിഷയം: മസ്ജിദുകളിലെ സ്ത്രീപ്രവേശം ആവശ്യം

ഹർജിക്കാർ: പുണെയിൽ നിന്നുള്ള ദമ്പതികളായ യാസ്മീൻ സുബേർ അഹമ്മദ് പീർസാദെ, സുബേർ അഹമ്മദ് പീർസാദെ.

കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 26നു സിവിൽ റിട്ട് ഹർജി.

പുണെയിലെ ബോപൊഡിയിലുള്ള മസ്ജിദിൽ നമസ്കാരത്തിനു പ്രവേശനം അനുവദിക്കണമെന്ന് ഇമാമിനു യാസ്മീൻ കത്തു നൽകിയെങ്കിലും അനുകൂല മറുപടി ലഭിക്കാത്തതിനാലാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. സുന്നി മസ്ജിദുകളിൽ സ്ത്രീപ്രവേശനമില്ലാത്തതു ഭരണഘടനയുടെ 14,15,21,25,29 വകുപ്പുകളുടെ ലംഘനമാണെന്നു ഹർജിക്കാർ ആരോപിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ 16ന് ഹർജി പരിഗണിച്ചപ്പോൾ, കേന്ദ്രസർക്കാരിനും കേന്ദ്ര വഖഫ് കൗൺസിലും അഖിലേന്ത്യാ മുസ്‌ലിം വ്യക്തി നിയമ ബോർഡിനും ദേശീയ വനിതാ കമ്മിഷനും നോട്ടിസ് അയയ്ക്കാൻ ജഡ്ജിമാരായ എസ്.എ. ബോബ്ഡെ, എസ്.അബ്ദുൽ നസീർ എന്നിവരുടെ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടു. ശബരിമലയിൽ യുവതീപ്രവേശം അനുവദിച്ച ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാത്രമാണു ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതെന്നും അന്നു കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ്, ജഡ്ജിമാരായ എസ്.എ.ബോബ്ഡെ, എസ്.അബ്ദുൽ നസീർ എന്നിവരുടെ ബെഞ്ച് കഴിഞ്ഞ 5ന് ഈ കേസ് പരിഗണിച്ചെങ്കിലും 10 ദിവസത്തേക്കു മാറ്റി.

English Summary: Court mentions other petitions also during Sabarimala verdict