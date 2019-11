മണ്ഡലകാലത്ത് റേഷൻ കടകളിൽ കുപ്പിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കും

ആലപ്പുഴ ∙ ശബരിമല മണ്ഡല കാലം പ്രമാണിച്ച് 4 ജില്ലകളിലെ റേഷൻ കടകളിൽ കുപ്പിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പി.തിലോത്തമൻ. ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് നടത്തിയ ഭക്ഷ്യഭദ്രതാ നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മാധ്യമ ശിൽപശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 40,000 കുപ്പി എത്തിയെന്നും ഇതു വിതരണം ചെയ്യാൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലെ കടകളിലാണ് വെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്നത്.

റേഷൻ സംവിധാനം സുതാര്യമാക്കാൻ ഇ-കാർഡുകൾ പ്രാബല്യത്തിലാക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. മുൻഗണന കാർഡുകളുടെ റേഷൻ ഉപഭോഗം നൂറ് ശതമാനമായി വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് വകുപ്പ്. ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ നിന്നും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് റേഷൻ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംവിധാനം ആണ് അടുത്തപടിയായി വകുപ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പരാതി പരിഹാരത്തിന് ജില്ലാ, താലൂക്ക്, റേഷൻ കട എന്നീ തലങ്ങളിൽ വിജിലൻസ് സമിതികൾക്ക് രൂപം നൽകുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

ബാങ്കിങ് സേവനം, ക്ഷേമനിധി സേവനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങൾക്കും റേഷൻ കടകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പദ്ധതിയുണ്ട്. റേഷൻ കടകളിലെ വെയിങ് മെഷീനുകൾ ഇ പോസ് മെഷീനുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടി പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: Bottled water to be available in ration shops during madala kaalam