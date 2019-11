ഓഖി, പ്രളയം: കാണാതായവരുടെ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് നടപടി

പാലക്കാട് ∙ പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളിൽ കാണാതായവരുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിലും മരിച്ചതായി കണക്കാക്കി മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുവദിക്കാൻ റജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അനുമതി. കേരളത്തിൽ ഓഖിയിലും പ്രളയത്തിലും കാണാതായതും മൃതദേഹം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതുമായ വ്യക്തികളുടെ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുവദിക്കാൻ റജിസ്ട്രാർമാർക്കു ചീഫ് റജിസ്ട്രാർ (ജനന, മരണം) നിർദേശം നൽകി.

ഒരാളെ കാണാതായി 7 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ കോടതി ഉത്തരവോടെ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുവദിക്കാമെന്നാണു വ്യവസ്ഥ. എന്നാൽ, പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ അന്വേഷണങ്ങളും നടപടികളും പൂർത്തീകരിച്ചു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാമെന്നാണു നിർദേശം.

കാണാതായതു സംബന്ധിച്ച് അടുത്ത ബന്ധുവിന്റെ പരാതിയിൽ പൊലീസ് കേസ്, നോട്ടറി പബ്ലിക്കിന്റെ സത്യവാങ്മൂലം, തഹസിൽദാർ അല്ലെങ്കിൽ സബ് ഡിവിഷനൽ മജിസ്ട്രേട്ടിന്റെ ഉത്തരവ്, ദിനപത്രങ്ങളിലും ഗസറ്റിലും വിജ്ഞാപനം, ആക്ഷേപം അനുവദിക്കാൻ 30 ദിവസം സമയം തുടങ്ങിയ നടപടിക്രമങ്ങൾ റജിസ്ട്രാർ ജനറൽ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഉത്തരാഖണ്ഡിലും ജമ്മു കശ്മീരിലും 2013, '14 വർഷങ്ങളിൽ പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളിൽ കാണാതായവർക്കു മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുവദിച്ച റജിസ്ട്രാർ ജനറലിന്റെ മാർഗനിർദേശം ഓഖി, പ്രളയ ദുരന്തങ്ങളിലും സ്വീകരിക്കാമോ എന്നു കേരളം അഭിപ്രായം തേടിയപ്പോഴാണ് അനുമതി ലഭിച്ചത്.

