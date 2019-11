മൂന്നാം പുനർ മൂല്യനിർണയ നിർദേശവുമായി ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

കോട്ടയം ∙ രണ്ടുതവണ പുനർമൂല്യനിർണയം നടത്തിയിട്ടും മാർക്ക് കൂടാത്ത ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂന്നാം തവണയും മൂല്യനിർണയം നടത്താൻ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ വിചിത്രനിർദേശം. എംജി സർവകലാശാലയിൽ 2017 ലെ എംഎസ്‌സി ഫിസിക്സ് രണ്ടാം സെമസ്റ്ററിൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് പരീക്ഷയെഴുതിയ ആലുവയിലെ ഒരു കോളജിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കു വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇത്. ചട്ടലംഘനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സർവകലാശാല പരീക്ഷാ വിഭാഗം ഇത് നിരസിച്ചു.

നിയമം ഒറ്റത്തവണ

ഉത്തരക്കടലാസ് മൂല്യനിർണയം നടത്തി ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. നിശ്ചിത സമയത്തിനകം അപേക്ഷിച്ചാൽ ഒരു തവണ പുനർമൂല്യനിർണയം നടത്താം. പിന്നെ സാധ്യമല്ല.

സംഭവിച്ചത്

ഫലം വന്നശേഷം വിദ്യാർഥികൾ പുനർമൂല്യനിർണയത്തിന് അപേക്ഷിച്ചു. 2018 ഓഗസ്റ്റിൽ ആദ്യ പുനർമൂല്യനിർണയം. മാർക്കിൽ മാറ്റമില്ല. ഉത്തരക്കടലാസ് പകർപ്പ് കണ്ടതു പ്രകാരം കൂടുതൽ മാർക്കിന് അർഹതയുണ്ടെന്ന അപേക്ഷയുമായി വിദ്യാർഥികൾ വീണ്ടും. ഇത്തവണ ‘വിദഗ്ധ പരിശോധന’ എന്ന പേരിൽ രണ്ടാം പുനർമൂല്യനിർണയത്തിന് സിൻഡിക്കറ്റ് ഉത്തരവ്. എന്നിട്ടും മാർക്ക് കൂടിയില്ല. വിദ്യാർഥികൾ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനെ സമീപിച്ചു. വീണ്ടും മൂല്യനിർണയം നടത്താൻ നിർദേശം.

English Summary: Department of higher education recommenda for paper valuvation again