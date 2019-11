ധന പ്രതിസന്ധി ഗുരുതരം; ചെലവു കുറയ്ക്കും, വരുമാനമാർഗങ്ങൾ തേടും

തിരുവനന്തപുരം ∙ അതിരൂക്ഷമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കാരണം ട്രഷറി നിയന്ത്രണം കടുപ്പിക്കേണ്ടി വന്നതോടെ ചെലവു വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനും കൂടുതൽ വരുമാനമാർഗങ്ങൾ തേടാനും സർക്കാർ. അനർഹർ ക്ഷേമ പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്നതു തടയാൻ നടപടി ഉടൻ തുടങ്ങും. മുൻപു പലവട്ടം ഇതിനു ശ്രമിച്ചതും പ്രതിഷേധം കണക്കിലെടുത്ത് പിൻവലിച്ചതുമാണ്. അനർഹരെ ഒഴിവാക്കിയാകും ഡിസംബറിലെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം. എല്ലാത്തരം സർക്കാർ സഹായങ്ങളും അനർഹർക്കു കിട്ടാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികളും ആരംഭിക്കും.

നികുതിയേതര വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ജപ്തി നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ കലക്ടർമാർക്കു റവന്യു സെക്രട്ടറി നിർദേശം നൽകി. ചെലവു ചുരുക്കലിന്റെ ഭാഗമായി പദ്ധതികളിൽ 30% വെട്ടിക്കുറയ്ക്കും. തുടങ്ങാത്തവ ഒഴിവാക്കും. സാമ്പത്തിക വർഷം അവസാനിക്കാൻ നാലര മാസം മാത്രം ബാക്കിയിരിക്കെ, പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ 40% മാത്രമേ ഇതുവരെ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ.

അടിക്കടിയുള്ള ട്രഷറി നിയന്ത്രണം കാരണം ബാക്കിയുള്ള 23,000 കോടി രൂപ എങ്ങനെ ചെലവിടണമെന്നറിയാതെ നട്ടംതിരിയുകയാണ് വിവിധ വകുപ്പുകൾ. പദ്ധതികൾ പലതും വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നതിനു പുറമെ പണമില്ലാത്തതിനാൽ പാഴാകുകയും ചെയ്യുമെന്നുറപ്പായി.

∙ ‘പ്രതിസന്ധിക്കു കാരണം കേന്ദ്രം’

‘ട്രഷറി നിയന്ത്രണം എന്നുവരെയെന്നു പറയാനാകില്ല. ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാരത്തുകയായ 1600 കോടി രൂപ കേന്ദ്രം കൈമാറാത്തതാണു പ്രതിസന്ധിക്കു കാരണം. ഇത് എന്നു തരുമെന്നു പോലും അറിയിച്ചിട്ടില്ല. ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയ വായ്പയും കേന്ദ്രം വെട്ടിച്ചുരുക്കി. സാമ്പത്തികമായി സംസ്ഥാനത്തെ സമ്മർദത്തിലാക്കുകയാണ് കേന്ദ്രം. രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലാണിത്.’ - മന്ത്രി ടി.എം. തോമസ് ഐസക്

English Summary: Serious financial situation in kerala