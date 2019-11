പാലക്കാട് ∙ ഫെയ്സ്ബുക്കിലും വാട്സാപ്പിലും ദിവസവും പ്രൊഫൈൽ ചിത്രം മാറ്റുന്നവരോടു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ചോദിക്കുന്നു ‘തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിലെ തിരിച്ചറിയാത്ത ആ ചിത്രം മാറ്റിക്കൂടേ?’

3 തവണ അവസരം നൽകിയിട്ടും കേരളത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത് 7 % പേർ മാത്രം. വോട്ടർ പട്ടികയിലെ തെറ്റു തിരുത്താനും ചിത്രം മാറ്റാനും കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ നടത്തുന്ന ഇലക്ടേഴ്സ് വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ (ഇവിപി) അവസാന തീയതി ഈ മാസം 30 വരെ വീണ്ടും നീട്ടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.



www.nvsp.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ്, മൊബൈൽ ആപ്പ്, ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫിസർ (ബിഎൽഒ) എന്നിവ മുഖേന വോട്ടർ പട്ടിക പരിശോധിക്കാനും തെറ്റു തിരുത്താനും ഫോട്ടോ മാറ്റാനും അവസരമുണ്ട്. പുതുക്കിയ കാർഡ് തപാൽ വഴി ലഭിക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ 2.62 കോടി വോട്ടർമാരിൽ 18 ലക്ഷത്തിൽ താഴെ ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഇതു ചെയ്തത്.



