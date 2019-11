ഇന്റർനെറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നിരീക്ഷണം പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം: കേന്ദ്രസർക്കാർ

കൊച്ചി∙ രാജ്യത്ത് 45.1 കോടി ആളുകൾ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ നിരീക്ഷണം നടത്താനാകൂ എന്നും കേന്ദ്രസർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനും പ്രത്യേകം നിരീക്ഷിക്കുകയെന്നതു പ്രായോഗികമല്ല. ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകൾക്കുള്ള ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ 28 ലക്ഷവും ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിൽ 22 ലക്ഷവും ആപ്ലിക്കേഷനുണ്ട്. ഇവയുടെ എണ്ണം ദിനംപ്രതി പെരുകുകയാണ്. ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ലോകത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തു നിന്നും ആർക്കും ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാനും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും കഴിയും. സർക്കാരിനു നിരീക്ഷണം സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട്, എന്നാൽ ആക്ഷേപമുള്ളവർക്കു പരാതിപ്പെടാൻ വഴിയുമുണ്ട്.

ടെലിഗ്രാം എന്ന ഇൻസ്റ്റന്റ് മെസേജിങ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിരോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോഴിക്കോട് സ്വദേശി അഥീന സോളമൻ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ വകുപ്പിന്റെയും കംപ്യൂട്ടർ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ടീമിന്റെയും വിശദീകരണം. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമെതിരായ സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും സൈബർ തീവ്രവാദവും തടയാൻ ഐടി നിയമത്തിൽ വകുപ്പുകളുണ്ടെന്നു സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നു.

രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യം, അഖണ്ഡത, സുരക്ഷ, പ്രതിരോധം, സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം തുടങ്ങിയവയെ ബാധിക്കുന്ന സൈബർ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഐടി ആക്ടിലെ 69എ വകുപ്പനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി വകുപ്പിന് അധികാരമുണ്ട്. കോടതി വിധിയുടെയോ മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ സമിതിയുടെയോ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു വെബ്സൈറ്റുകളും ലിങ്കുകളും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാറുള്ളത്.

സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മധ്യവർത്തികൾ പാലിക്കേണ്ട വ്യവസ്ഥകൾ ഐടി ആക്ടിലെ 79–ാം വകുപ്പിലുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കെതിരോ നിയമവിരുദ്ധമോ ആയ കാര്യങ്ങൾ വന്നാൽ നടപടിയെടുക്കണമെന്നാണു വ്യവസ്ഥ. സൈബർ ഉള്ളടക്കത്തിനെതിരെ ഹർജിക്കാരി നോഡൽ ഓഫിസർക്കു പരാതി നൽകിയതായി കാണുന്നില്ല.

വെബ്സൈറ്റുകളും ആപ്ലിക്കേഷനുകളും നിരീക്ഷിക്കാനും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുമുള്ള ചുമതല ഇലക്ട്രോണിക്ക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ വകുപ്പിനും കംപ്യൂട്ടർ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ടീമിനും ഇല്ല.

പരാതിപ്പെടാം

1. സൈബർ ഉള്ളടക്കങ്ങളിൽ പരാതിയുള്ളവർക്കു പൊലീസിലോ മറ്റു നിയമസംവിധാനങ്ങളിലോ പരാതി നൽകാം.

2. സൈബർ ഉള്ളടക്കം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നോഡൽ ഓഫിസർക്കു പരാതി നൽകാം. സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശങ്ങളിലും നോഡൽ ഓഫിസർമാരുണ്ട്. പരാതിയിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്നു കണ്ടാൽ നോഡൽ ഓഫിസർ അതു മന്ത്രാലയത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കും. ഈ നടപടിക്രമം പാലിക്കാതെ വെബ്സൈറ്റുകളും ലിങ്കുകളും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനാവില്ല.

3. സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നേരിടാൻ www.cybercrime.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പേരു വെളിപ്പെടുത്താതെ ആർക്കും ഇതിൽ പരാതി നൽകാം. 155260 എന്ന ഹെൽപ്‌ലൈനും ഉണ്ട്.

