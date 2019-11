കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല ചോദ്യപ്പേപ്പറിൽ എല്ലാ ഉത്തരത്തിനും ‘ക്ലൂ’

മലപ്പുറം ∙ ഒബ്ജക്ടീവ് പരീക്ഷയിലെ ശരിയുത്തരങ്ങൾ ചോദ്യക്കടലാസിൽ തന്നെ കട്ടിയുള്ളതാക്കി (ബോൾഡ്) അച്ചടിച്ച് കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല! ബിഎ അഫ്സലുൽ ഉലമ നാലാം സെമസ്റ്റർ വിദൂര പഠന വിഭാഗം വിദ്യാർഥികൾക്കായി ജൂണിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷയിലാണ് ചോദ്യപ്പേപ്പറിൽ വലിയ തിരിമറി നടന്നതായി സംശയിക്കുന്നത്.

ഹദീസ് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് സയൻസ് ഓഫ് പ്രൊഫറ്റിക് ട്രെഡീഷൻ പേപ്പറിലെ ഇന്റേണൽ പരീക്ഷയിലെ 20 ചോദ്യങ്ങളാണുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ ഓരോ ചോദ്യത്തിനുമുള്ള 4 ഉത്തരങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം വലുതാക്കി അച്ചടിക്കുകയായിരുന്നു.

മൂല്യനിർണയ ക്യാംപിനിടെയാണു ചോദ്യപ്പേപ്പറിലെ ഗുരുതര പിഴവ് കണ്ടെത്തിയത്. വലുതാക്കി അച്ചടിച്ചതെല്ലാം ശരിയായ ഉത്തരങ്ങളായിരുന്നെന്ന് അധ്യാപകർ വെളിപ്പെടുത്തി. ആയിരത്തോളം കുട്ടികൾ എഴുതിയ

പരീക്ഷാഫലം പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. ചോദ്യ ബാങ്കിലേക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ തയാറാക്കിയ അധ്യാപകർ ശരിയുത്തരം വലുതാക്കി നൽകിയിരുന്നു. ഇതിൽ മാറ്റംവരുത്താതെ അതുപോലെ അച്ചടിച്ചതാണോ എന്നും സംശയമുണ്ട്.

