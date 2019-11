മിൽമ തിരിച്ചെടുക്കേണ്ടത് പ്രതിദിനം 31 ലക്ഷം കവർ

തിരുവനന്തപുരം∙ ഒറ്റത്തവണ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കളുടെ നിരോധനത്തോടെ പ്രതിദിനം മിൽമ തിരിച്ചുപിടിക്കേണ്ടത് 31 ലക്ഷം പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ. പ്രതിവർഷം ബവ്കോ (ബവ്റിജസ് കോർപറേഷൻ) തിരിച്ചുപിടിക്കേണ്ടത് 38 കോടി പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളും! 2016-ലെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ സംസ്കരണ ചട്ടങ്ങളിലെ എക്സ്റ്റൻഡഡ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി (ഇപിആർ) എന്ന നിയമം ബാധകമാകുന്നതോടെയാണിത്.

കവർ, കുപ്പി: തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതിങ്ങനെ

∙ ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിയാകും 2 കമ്പനികളുടെയും പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളും കവറുകളും തിരികെ ശേഖരിക്കുക. വിൽക്കുന്ന കവർ/കുപ്പി എന്നിവയുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിക്കു തുക നൽകും.

∙ മിൽമ കവർ തിരിച്ചുവാങ്ങാനുള്ള പൈലറ്റ് പദ്ധതി ഡിസംബറിൽ തിരുവനന്തപുരം, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ.

∙ഹരിതകർമ സേന, ഹോട്ടലുകൾ തുടങ്ങിയവയെ പങ്കാളിയാക്കും.

∙ പാഴ്‍വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നവർ പാൽ കവറുകൾ കൂടി ശേഖരിച്ചാൽ തുക നൽകും.

∙ ബവ്കോയുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ തിരികെവാങ്ങാൻ കലക്‌ഷൻ സെന്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കും.

∙ എന്തുകൊണ്ട് ഇപിആർ?

ഒരു കമ്പനി പാക്കിങ് വസ്തുവായി വിറ്റഴിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഇതുവരെ സംസ്കരിച്ചിരുന്നതു സർക്കാർ ചെലവിലാണ്. അതു കമ്പനികളുടെ ചെലവിലാക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം.

ടെട്രാ പാക്കുകൾ, ഷാംപൂ പാക്കറ്റുകൾ ?

നിരോധനമില്ല. വിറ്റഴിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് സംസ്കരിക്കാൻ രൂപരേഖ നൽകണം.

എല്ലാ കവറുകൾക്കും നിരോധനമുണ്ടോ?

കംപോസ്റ്റബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ നിർമിച്ച കവറുകൾക്കു നിരോധനമില്ല.

വെള്ളം വിൽക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ?

300 മില്ലിലീറ്റർ വരെയുള്ള പെറ്റ് ബോട്ടിലുകൾക്കു മാത്രം നിരോധനം.

∙ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുദിനം ഉണ്ടാകുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം: 25,940 ടൺ

∙ ഇതിൽ തിരികെ ശേഖരിക്കുന്നത്: 15,384 ടൺ (60%)

∙ ശേഖരിക്കാത്തത്: 10,556 ടൺ (40%)

