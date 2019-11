ഹൈടെക് പട്ടികയിലുണ്ട്, പറഞ്ഞിട്ടെന്ത്?

ബത്തേരി ∙ സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകൾ ഹൈടെക് ആക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ബത്തേരി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് നൽകിയ പട്ടികയിൽ രണ്ടാമതാണ് സർവജന വൊക്കേഷനൽ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ. ഒരു കോടി രൂപ അനുവദിച്ചെങ്കിലും തുടർനടപടിയുണ്ടായില്ല.

70 വർഷം മുൻപു സ്ഥാപിച്ച സ്കൂളിൽ മുൻപ് രണ്ടായിരത്തോളം കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് എണ്ണം അഞ്ഞൂറിൽ താഴെയായി. അടുത്തിടെ വിജയശതമാനം കൂടിയതോടെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടി.

പാമ്പുണ്ടായിരുന്ന കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, നഗരസഭ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പുതുക്കി നൽകിയതോടെ നടപടി നീണ്ടു. അറ്റകുറ്റപ്പണി പോലും നടന്നില്ല. അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തണമെന്നു പിടിഎ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നു നഗരസഭാധികൃതർ പറയുന്നു.

അതേ ക്ലാസിൽ തലേന്നും പാമ്പ്‌

ബത്തേരി ∙ ഷെഹ്‌ല ഇരുന്ന ക്ലാസിൽ തലേദിവസവും പാമ്പിനെ കണ്ടതാണെന്നു മറ്റു കുട്ടികൾ പറയുന്നു. സ്കൂളിൽ എപ്പോഴും പാമ്പുകളെ കാണാം. ഗ്രൗണ്ടിൽ പത്തിവിരിച്ച പാമ്പിനെ കണ്ട കാര്യം അറിയിച്ചിട്ടു പോലും നടപടിയുണ്ടായില്ല.

സര്‍വജന സ്കൂളിലെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ സ്കൂളിന് മുന്‍പില്‍ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു.

‘‘പാമ്പല്ലേ, അതിനെ അതിന്റെ വഴിക്കു വിട്ടാൽപ്പോരേ എന്നാണു സാറ്മ്മാര് ചോദിച്ചിരുന്നത്’’ – കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു. പരാതി പറയാൻ ചെന്നാൽ പ്രധാനാധ്യാപകൻ അടിച്ചോടിക്കുമെന്നും കുട്ടികൾക്കു ഭയമുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ ബാഗിനുള്ളിലേക്കു പലതവണ അരണയും മറ്റ് ഇഴജന്തുക്കളും കയറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്.

പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാതെ ഇനി ക്ലാസിലേക്കില്ലെന്ന തീരുമാനത്തിലാണു കുട്ടികൾ. സ്കൂളിൽ ഇന്നലെയും ക്ലാസ് നടന്നില്ല. സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തിയശേഷം അധ്യയനം പുനരാരംഭിക്കുമെന്നു ഡിഡിഇ ഇബ്രാഹിം തോണിക്കര പറഞ്ഞു.

കലക്ടറേറ്റ് മാർച്ചിൽ സംഘർഷം, ലാത്തിച്ചാർജ്

ബത്തേരി ∙ ഷെഹ്‌ല മരിച്ച സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം വ്യാപക പ്രതിഷേധം. കൽപറ്റയിലെ വയനാട് കലക്ടറേറ്റിലേക്ക് വിദ്യാർഥി-യുവജന സംഘടനകൾ നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷവും തുടർന്നു പൊലീസ് ലാത്തിച്ചാർജുമുണ്ടായി.

ബത്തേരി സർവജന സ്കൂളിലേക്കു പ്രതിഷേധവുമായെത്തിയ വിദ്യാർഥികൾ രാവിലെ മണിക്കൂറുകളോളം സ്കൂൾ ഉപരോധിച്ചു. കുട്ടികളുടെ സമരത്തിന് അഭിവാദ്യമർപ്പിച്ച് പല സംഘടനകളും സമരമായി സ്കൂളിലേക്കെത്തി. കുട്ടികൾ ടൗണിൽ പ്രകടനം നടത്തുകയും ചെയ്തു. സ്കൂളിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിച്ചശേഷം തിങ്കളാഴ്ചയോടെ ക്ലാസുകൾ പുനരാരംഭിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അധികൃതർ.

സ‍ർവജന സ്കൂൾ: ക്ഷമ ചോദിച്ച് മന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ ബത്തേരിയിലെ ഗവ. സ‍ർവജന വൊക്കേഷനൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് കീഴിലുള്ളതാണെന്ന പ്രസ്താവനയ്ക്ക് ക്ഷമ ചോദിച്ച് മന്ത്രി സി. രവീന്ദ്രനാഥ്. സ്കൂൾ ബത്തേരി നഗരസഭയ്ക്കു കീഴിലുള്ളതാണെന്നു മന്ത്രി തിരുത്തി. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് യുഡിഎഫും നഗരസഭ എൽഡിഎഫുമാണ് ഭരിക്കുന്നത്. ഒരു കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടും നിർമാണം ആരംഭിക്കാത്തതിനു കാരണക്കാർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്താണെന്ന് എൽഡിഎഫും നഗരസഭയാണെന്നു യുഡിഎഫും ആരോപണം തുടരവെയാണു മന്ത്രി യുടെ പ്രതികരണം.

English Summary: Sarvajana school in hytech list, money alocatted, but no further action