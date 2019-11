മരട്: ഇടക്കാല നഷ്ടപരിഹാരം ഉടൻ നൽകാൻ നിർദേശം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ബിൽഡർമാരിൽ നിന്നു പണം ലഭിക്കുന്നതിനു കാത്തുനിൽക്കാതെ മരടിലെ ഫ്ലാറ്റ് ഉടമകൾക്ക് ഇടക്കാല നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോടു സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചു. ഹോളി ഫെയ്ത്, ആൽഫ വെഞ്ചേഴ്സ് എന്നിവയുടെ വസ്തുവകകൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ ലേലം ചെയ്യാനും വിൽക്കാനും ജസ്റ്റിസ് കെ.ബാലകൃഷ്ണൻനായർ സമിതിയെ കോടതി ചുമതലപ്പെടുത്തി.

ഫ്ലാറ്റുടമകൾക്ക് സിവിൽ, ക്രിമിനൽ നടപടികളാവാമെന്നും ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു. ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. ഫ്ലാറ്റുകൾ പൊളിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവിനെതിരെ നൽകിയ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ തുറന്ന കോടതിയിൽ പരിഗണിക്കണമെന്ന് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഉടമയ്ക്കു വേണ്ടി ദുഷ്യന്ത് ദവെ വാദിച്ചു. ഇത് കോടതി അംഗീകരിച്ചോ എന്നും ഉത്തരവു പുറത്തുവന്നശേഷമേ വ്യക്തമാവൂ.

ഉടമകൾ ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങാൻ 25 ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ മുടക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതു തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ സമിതിക്കു ലഭ്യമാക്കാൻ കോടതി കഴി‍ഞ്ഞ മാസം 25നു നിർദേശിച്ചിരുന്നു. അധിക നഷ്ടപരിഹാരം സമിതിക്കു തീരുമാനിക്കാമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

ഇടക്കാല നഷ്ടപരിഹാരമായി 25 ലക്ഷം വീതം നൽകാൻ മൊത്തം 61.5 കോടി രൂപയാണ് ബിൽഡർമാർ നൽകേണ്ടത്. അധിക നഷ്ടപരിഹാരത്തിനായി 20 കോടി കൂടി നൽകണമെന്നാണ് സമിതിയുടെ നിലപാടെന്ന് സർക്കാരിന്റെ പുതിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നു. ബിൽഡർമാർ പണം നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും ഉത്തരവ് നൽകണമെന്നും സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോഴാണ് പണം കിട്ടുന്നതിനു കാത്തുനിൽക്കാതെ ഇടക്കാല നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ നിർദേശിച്ചത്.

English Summary: Supreme Court orders to give interim compensation soon to maradu flat owner