തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാന അഗ്നിരക്ഷാ സേനയിൽ ഫയർമാൻ ഇനി ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യു ഓഫിസർ എന്നറിയപ്പെടും. ലീഡിങ് ഫയർമാനെ സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യു ഓഫിസറായും ഫയർമാൻ ഡ്രൈവർ കം പമ്പ് ഓപ്പറേറ്ററെ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യു ഓഫിസർ ഡ്രൈവറായും മാറ്റി.

ഡ്രൈവർ മെക്കാനിക് ഇനി സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യു ഓഫിസർ മെക്കാനിക് എന്നാണറിയപ്പെടുക. അഗ്നിശമനസേന സമഗ്രമായി നവീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണു തസ്തികകളും പുനർനാമകരണം ചെയ്തത്. ശമ്പള സ്കെയിലിൽ മാറ്റമുണ്ടാകില്ലെന്ന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കി.

