തൃപ്തി ദേശായി കൊച്ചിയിൽ സംഘർഷം, പ്രതിഷേധം

കൊച്ചി ∙ ശബരിമലയിൽ പോകാൻ പുണെ ഭൂമാത ബ്രിഗേഡ് നേതാവ് തൃപ്തി ദേശായിയും സംഘവും കൊച്ചിയിലെത്തിയത് സംഘർഷത്തിനു കാരണമായി. ഇവർക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന, കഴിഞ്ഞവർഷം ദർശനം നടത്തിയ ബിന്ദു അമ്മിണിക്കു നേരേ മുളകുസ്പ്രേ പ്രയോഗിച്ച ഹിന്ദു ഹെൽപ് ലൈൻ സംസ്ഥാന കോ ഓർഡിനേറ്റർ കണ്ണൂർ ശ്രീകണ്ഠാപുരം സ്വദേശി ശ്രീനാഥ് പത്മനാഭനെ (28) പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.



ശബരിമലയ്ക്കു പോകാൻ തൃപ്തിക്കും സംഘത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകാനാവില്ലെന്നു പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും മടങ്ങിപ്പോകാൻ ആദ്യം അവർ തയാറായില്ല. കൊച്ചി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ഓഫിസിൽ പകൽ മുഴുവൻ നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ, രാത്രി ഏഴരയോടെയാണ് ഇവർ പൊലീസ് നിർദേശത്തിനു വഴങ്ങിയത്. അർധരാത്രിക്കു ശേഷം 12.20 ന് ബെംഗളൂരു വഴി പുണെയിലേക്കുള്ള വിമാനത്തിൽ സംഘം മടങ്ങിപ്പോയി.

ഇന്നലെ പുലർച്ചെ 4.17ന് സംഘം കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിലിറങ്ങിയതോടെയാണു സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. മുഖം മറച്ചായിരുന്നു വരവ്. രാവിലെ 6.15ന് ഇവർ കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ഓഫിസിലെത്തി. വിവരമറിഞ്ഞു ശബരിമല കർമസമിതി പ്രവർത്തകരും എത്തി.

ഏഴരയോടെയാണ് കമ്മിഷണർ ഓഫിസ് വളപ്പിൽ ബിന്ദുവിനു േനരേ മുളക് സ്പ്രേ ആക്രമണമുണ്ടായത്. കാറിൽ നിന്ന് ഫയൽ എടുത്ത് വരുന്ന വഴി കുതിച്ചെത്തിയ ശ്രീനാഥ് പത്മനാഭൻ ഇവർക്കുനേരെ മുളക് സ്പ്രേ പ്രയോഗിച്ചു. ബിന്ദു ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും ഇയാൾ പിന്തുടർന്ന് സ്പ്രേ പ്രയോഗിച്ചു. ബിന്ദു എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി. സംഘർഷത്തിനിടെ, ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാനസമിതിയംഗം ബിജുവിനു മർദനമേറ്റു.

കൊച്ചി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ഓഫിസിനു മുന്നിൽ ബിന്ദു അമ്മിണിക്കു നേരെ മുളകുസ്പ്രേ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഹിന്ദു സംഘടനാ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീനാഥ് പത്മനാഭൻ.

സംരക്ഷണം നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്നു പൊലീസ് തീർത്തു പറഞ്ഞപ്പോൾ അക്കാര്യം രേഖാമൂലം അറിയിക്കണമെന്നു തൃപ്തിയും സംഘവും ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതു പറ്റില്ലെന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ, നേരിട്ടു ശബരിമലയ്ക്കു പൊയ്ക്കോളാമെന്നായി ഭൂമാതാ ബ്രിഗേഡ്. ഇത് അനുവദിക്കില്ലെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. അപ്രഖ്യാപിത തടങ്കലിലാണെന്നും സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കാൻ സംരക്ഷണം നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു ബിന്ദു കമ്മിഷണർക്കു പരാതി നൽകി.

തൃപ്തിയും സംഘവും വിമാനമിറങ്ങിയത് അറിഞ്ഞതു മുതൽ അയ്യപ്പഭക്തർ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു. പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ഓഫിസിനു മുന്നിൽ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പടെയുള്ള ശരണംവിളികളുമായി സമരം ആരംഭിച്ചു. സംഘാംഗങ്ങളെ പൊലീസ് മടക്കി അയയ്ക്കുമെന്ന ഉറപ്പിൽ ഇടയ്ക്ക് പ്രതിഷേധം നിർത്തിയെങ്കിലും സന്ധ്യയ്ക്കു ശേഷം വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു; മടങ്ങിയപ്പോൾ അവസാനിപ്പിച്ചു.

ശബരിമല കർമസമിതി പ്രവർത്തകർ നിലയ്ക്കലിൽ മണിക്കൂറുകൾ കാത്തുനിന്ന ശേഷം മടങ്ങി. എരുമേലിയിൽ പൊലീസ് കാവൽ‌ ശക്തമാക്കി. കെഎസ്ആർടിസി വാഹനങ്ങളിലും നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി.

തൃപ്തി ദേശായിയും സംഘവും വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്ക് ചെയ്താണ് എത്തിയത്. പമ്പയിൽ ഇന്നലെ രാവിലെ 10.30നും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നിനും ഇടയിൽ എത്തുംവിധമായിരുന്നു ബുക്കിങ്. കഴിഞ്ഞവർഷം തൃപ്തിക്കു കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിനു പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

കൊച്ചിയിലെത്തിയ ഭൂമാത ബ്രിഗേഡ് അംഗങ്ങൾ:

∙ മനീഷ് തിലാകർ (പുണെ), ഹരിനാഖി മായ (ലത്തൂർ), ജഗത്ഗുരു ശങ്കരാചാര്യ ത്രികാൽ ഭാവധ സരസ്വതി ജി മഹാരാജ് സാഗർഷി പ്രയാഗ് പെരീത ഈശ്വർ (യുപി), ഛയ്യ വീരാദ (ലത്തൂർ), മീനാക്ഷി ശിവതേൽ (മഹാരാഷ്ട്ര).

മന്ത്രി ബാലന്റെ ഓഫിസിൽ ബിന്ദു എത്തി

തിരുവനന്തപുരം ∙ തൃപ്തി ദേശായിയുടെ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ബിന്ദു അമ്മിണി തിങ്കളാഴ്ച 3.30ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ മന്ത്രി എ.കെ. ബാലന്റെ ഓഫിസിലെത്തി. നിവേദനം നൽകാനാണ് എത്തിയതെന്നും മന്ത്രി ഓഫിസിൽ ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു.

ലീഗൽ അസിസ്റ്റന്റ്് റാങ്ക് പട്ടികയിലുള്ള ഇവർ പട്ടിക വിഭാഗങ്ങളുടെ കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കോടതിയിൽ ലീഗൽ അസിസ്റ്റന്റ്് തസ്തിക അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഒരു നിവേദനം നൽകിയത്. ഏറ്റുമാനൂർ മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനെതിരെ മറ്റൊരു നിവേദനവും നൽകി.

ഇവർ ബിന്ദു അമ്മിണിയാണെന്നു വ്യക്തമായതിനെ തുടർന്നു പൊലീസ് നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി. ചെങ്ങന്നൂരിൽ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങി ശബരിമലയിലേക്കു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ച്് റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്നു റെയിൽവേ പൊലീസിനോടും നിരീക്ഷിക്കാൻ നിർദേശിച്ചു. രാത്രിയോടെ തലസ്ഥാനത്തു നിന്ന്് ട്രെയിനിൽ പുറപ്പെട്ട ഇവർ കൊച്ചിയിലെത്തി, തൃപ്തി ദേശായിയുടെ സംഘത്തിൽ ചേരുകയായിരുന്നു.

ബിന്ദു അമ്മിണി സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെത്തി ബാലനെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നു സർക്കാർ വിശദീകരിക്കണമെന്നു കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ്് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബിന്ദു അമ്മിണി മന്ത്രി എ.കെ.ബാലനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സുരേന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു. ആരോപണം അസംബന്ധമെന്നു പറഞ്ഞ ബാലൻ, കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെന്നു തെളിയിക്കാൻ സുരേന്ദ്രനെ വെല്ലുവിളിച്ചു.

‘തൃപ്തി ദേശായിയുടെ വരവിനു പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയെന്നു സംശയിക്കുന്നു. ഇതിനെല്ലാം പിന്നിൽ കൃത്യമായ അജൻഡയുണ്ട്. തീർഥാടന കാലം സംഘർഷഭരിതമാക്കുകയാണ് ഇക്കൂട്ടരുടെ ഉദ്ദേശ്യം. ശബരിമലയിൽ പോകാനായി എത്തിയ സ്ത്രീകളെ ആക്രമിച്ചതിനു പിന്നിലും ഗൂഢാലോചനയുണ്ട്.’

മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ

‘സംഘപരിവാർ, ജനം നാടകം ‘തൃപ്തി 2019’. എന്തു നല്ല തിരക്കഥ, കണ്ണിനും മനസ്സിനും കുളിർമ ലഭിച്ച എന്തു നല്ല മുളക് സ്പ്രേ.’ ‘പതഞ്ജലിയുടെ മുളകുപൊടി ബെസ്റ്റാ.’

മന്ത്രി എം.എം. മണി (സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ)

‘ശബരിമല തീർഥാടനം അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ നിന്നു ബിജെപിയും സിപിഎമ്മും പിന്മാറണം. സംഘപരിവാർ ബന്ധമുള്ള തൃപ്തി ദേശായിയും സിപിഎം ബന്ധമുള്ള ബിന്ദുവുമാണു ശബരിമല കയറാനെത്തിയത്. വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കാനും സമാധാനാന്തരീക്ഷം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനും സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കണം.’

രമേശ് ചെന്നിത്തല, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്

‘പിണറായി സർക്കാരിന്റെ അവ്യക്തമായ നിലപാടു മൂലമാണു ശബരിമലയിലേക്കു വീണ്ടും യുവതികൾ എത്തുന്നത്. ആക്ടിവിസ്റ്റുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ത്രീകൾ മല ചവിട്ടാനെത്തിയതിനു പിന്നിൽ സിപിഎം-ബിജെപി ഗൂഢാലോചനയുണ്ട്.’

മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ, കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ്

