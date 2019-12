കനകമല ഗൂഢാലോചന: കൂടുതൽ ശിക്ഷ ആവശ്യപ്പെട്ട് എൻഐഎ

കൊച്ചി ∙ കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ഭീകര ആക്രമണങ്ങൾക്കു പദ്ധതിയിടാൻ 2016 ഒക്ടോബർ 2നു കണ്ണൂർ കനകമലയിൽ ഒത്തുകൂടി ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ കേസിൽ പ്രതികൾക്ക് അർഹിക്കുന്ന ശിക്ഷ ലഭിച്ചില്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ സമർപ്പിക്കുന്നു.

ജീവപര്യന്തം തടവു ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന 3 വകുപ്പുകൾ 4 പ്രതികൾക്കെതിരെ തെളിഞ്ഞിരുന്നു. ഒന്നാം പ്രതിക്കു ലഭിച്ച 14 വർഷവും രണ്ടാം പ്രതിക്കു ലഭിച്ച 10 വർഷവുമാണു കൂടിയ ശിക്ഷ. പ്രതികളുടെ സാമ്പത്തിക ദുർബലാവസ്ഥ പരിഗണിച്ചു കടുത്ത പിഴയും കോടതി വിധിച്ചിരുന്നില്ല.

പലയിടങ്ങളിൽ ഭീകരാക്രമണം നടത്താൻ പല ദിവസങ്ങളിലായി വിവിധ ‘ടെലിഗ്രാം’ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പ്രതികൾ നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയും ആസൂത്രണവും പ്രത്യേക കുറ്റകൃത്യങ്ങളായി വിലയിരുത്തി ശിക്ഷ തുടർച്ചയായി അനുഭവിക്കാൻ വിധിക്കണമെന്ന് എൻഐഎ വാദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രതികൾ ഓരോ ശിക്ഷയും ഒരുമിച്ച് അനുഭവിക്കാനാണു കോടതി വിധിച്ചത്.

English Summary: NIA asks for more punishment in Kanakamala case