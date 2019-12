സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വാർഷിക വരുമാനം 20,000 കോടി കുറയും; കീശ ചോർന്ന് സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാന ബജറ്റിനെത്തന്നെ തകിടംമറിച്ചു സർക്കാരിന്റെ വാർഷിക വരുമാനത്തിൽ 20,000 കോടി രൂപയുടെ കുറവ്. മുഖ്യ കാരണങ്ങൾ നികുതി വരുമാനം വർധിക്കാത്തതും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കടമെടുപ്പു പരിധി കേന്ദ്രം വെട്ടിക്കുറച്ചതും.

നികുതി വരവ് 30% വർധിക്കുമെന്ന ധനമന്ത്രിയുടെ പ്രതീക്ഷ തകർന്നതോടെ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതികളിൽ പകുതിയോളം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. 14% മാത്രമാണു നിലവിലെ നികുതി വരുമാന വളർച്ച. കടമെടുക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്ന 25,000 കോടിയിൽ 6,000 കോടി കേന്ദ്രം കുറച്ചതും തിരിച്ചടിയായി.

ഇൗ സാമ്പത്തിക വർഷം 65,784 കോടി രൂപ തനതു നികുതി വരുമാനമായി ലഭിക്കുമെന്നാണു ബജറ്റിൽ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്നാൽ, അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് 24,165 കോടിയേ പിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇനി പരമാവധി 25,000 കോടി പിരിക്കാം. ഇൗയിനത്തിൽ മാത്രം 16,000 കോടി കുറവു വരും.

ശമ്പളവും പെൻഷനും നൽകാനായി ആശ്രയിക്കുന്ന ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാരവും സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇടപാടുകൾക്കുള്ള ഇന്റഗേറ്റഡ് ജിഎസ്ടി (ഐജിഎസ്ടി) വിഹിതവും കൂടി കേന്ദ്രം പിടിച്ചുവച്ചതോടെ ക്രിസ്മസിനു മുൻപു വിതരണം ചെയ്യേണ്ട ക്ഷേമ പെൻഷനും മുൻകൂർ ശമ്പളവും എങ്ങനെ നൽകുമെന്നറിയാതെ അങ്കലാപ്പിലാണ് സർക്കാർ. രണ്ടിനുമായി 5,000 കോടി രൂപയാണ് ഇൗ മാസം വേണ്ടത്.

ഇനി ഒരു മാർഗം മാത്രമേ മുന്നിലുള്ളൂ– വീണ്ടുമൊരു കടമെടുപ്പ്. ഐജിഎസ്ടി വിഹിതം ഉടൻ തരണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമനെ സംസ്ഥാന ധനവകുപ്പ് പ്രതിനിധികൾ കാണും.

ശമ്പളം കഴിഞ്ഞാൽ കാലി

സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കു ശമ്പളവും വിരമിച്ചവർക്കു പെൻഷനും നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നിനും ഖജനാവിൽ പണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണിപ്പോൾ. 4000 കോടി രൂപയാണു രണ്ടിനുമായി വേണ്ടത്. മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കൊന്നും നൽകാതെ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസവും ട്രഷറിയിൽ പണം പിടിച്ചുവച്ചതു കൊണ്ടാണ് ഇൗ മാസം ശമ്പളവും പെൻഷനും വിതരണം ചെയ്യാനായത്. അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ ധനവകുപ്പ് ഇടപെട്ടു വകുപ്പുകൾക്കു പണം നൽകുന്നെങ്കിലും കൃഷിക്കാരുടെയും പ്രളയത്തിന് ഇരയായവരുടെയും നഷ്ടപരിഹാരം പോലും ട്രഷറി തടഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ചെലവ് ചുരുക്കില്ല

എത്ര കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുണ്ടായാലും ചെലവു ചുരുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നാണു ധനമന്ത്രിയുടെ നിലപാട്. പകരം ധൂർത്ത് തടയുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നാൾക്കുനാൾ അതു കൂടുന്നതാണു ജനം കാണുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ, ആരോഗ്യ വകുപ്പുകൾക്കു കീഴിൽ അടിക്കടി തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കൽ, മന്ത്രിമാരുടെ വിദേശയാത്ര, രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യമുള്ള കേസുകളിൽ വാരിക്കോരി പണം നൽകൽ, വകുപ്പുകളുടെ കാർ വാങ്ങൽ എന്നിവയ്ക്കൊന്നും നിയന്ത്രണമില്ല.

English Summary: Government of Kerala annual income to decrease by 20,000 crore rupees