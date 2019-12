കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ സിഎജി ഓഡിറ്റ്: കേന്ദ്ര നിർദേശത്തിന് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ

കൊച്ചി ∙ കണ്ണൂർ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ (കിയാൽ) സിഎജി ഓഡിറ്റ് നടത്തണമെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദേശം ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു. കേന്ദ്ര നിർദേശത്തിനെതിരെ കിയാൽ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് കോടതി നടപടി. ഹർജിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും മറ്റും നോട്ടിസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.

കിയാൽ സർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണെന്നു പറഞ്ഞ് ഓഡിറ്റിനു വിധേയമാക്കുന്നതു ശരിയല്ലെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഹർജി. സർക്കാരിന് ഇപ്പോൾ 35% ഓഹരി മാത്രമുള്ള കിയാൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിലാണെന്നും ഇക്കാരണത്താൽ കമ്പനി നിയമത്തിന്റെ 139–ാം വകുപ്പിന്റെ 5, 7 ഉപവകുപ്പുകൾ ബാധകമല്ലെന്നുമാണ് വാദം.

സിഎജി ഓഡിറ്റ് നിർബന്ധമാണെന്നു കാണിച്ച് കേന്ദ്ര കമ്പനികാര്യ മന്ത്രാലയം കിയാലിനും സർക്കാരിനും നവംബർ 25നു കത്തയച്ചതു ചോദ്യം ചെയ്താണ് ഹർജി. കിയാൽ സ്വകാര്യ കമ്പനിയാണെന്നും ഓഡിറ്റ് ആവശ്യമില്ലെന്നുമുള്ള സർക്കാർ വാദം തള്ളിയായിരുന്നു കേന്ദ്രത്തിന്റെ നടപടി. 2016 വരെ കിയാൽ സിഎജി ഓഡിറ്റിനു വിധേയമായിരുന്നു.

കിയാലിൽ സർക്കാരിന്റെ ഓഹരി പങ്കാളിത്തം കുറഞ്ഞതോടെ അത് ആവശ്യമില്ലാതായെന്നാണു വാദം. സർക്കാരിനും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കമ്പനിയുടെ മേൽ നിയന്ത്രണമോ ഉടമസ്ഥതയോ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ 2013ലെ കമ്പനി നിയമഭേദഗതി അനുസരിച്ചു സിഎജി ഓഡിറ്റിനു വിധേയമാക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണു വാദം.

