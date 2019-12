ട്രാഫിക് പിഴ 7 ദിവസത്തിനകം അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ‘വഴി’യിലാകും !

പാലക്കാട് ∙ ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങൾക്കുള്ള പിഴ 7 ദിവസത്തിനകം അടയ്ക്കാതെ കരിമ്പട്ടികയിലാകുന്ന വാഹനങ്ങൾ ജനുവരി മുതൽ രാജ്യത്തെവിടെയും പിടികൂടും. ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾ പൊലീസിന്റെയും മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പിന്റെയും ഇന്റർസെപ്റ്റർ വാഹനത്തിന്റെ 10 മീറ്റർ പരിധിയിലെത്തുമ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു വിവരം ലഭിക്കും. പിഴ ഇ–ചലാൻ വഴി ഓൺലൈനിൽ അടച്ചാലേ തുടർയാത്ര അനുവദിക്കൂ.

ടോൾ പ്ലാസകൾ കടക്കാനുള്ള ഫാസ്ടാഗിന്റെയും ജിപിഎസിന്റെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ‘വാഹൻ സാരഥി’ സോഫ്റ്റ്‍വെയറിന്റെയും സഹായത്തോടെയാണു സംവിധാനം നടപ്പാക്കുന്നത്. ഇ ചലാൻ നടപ്പാക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളും ‘വാഹൻ സാരഥി’യിൽ വാഹന വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുന്ന ജോലിയും കേരളത്തിൽ ഈ മാസം പൂർത്തിയാക്കും. പിഴയിടുമ്പോഴും അത് അടയ്ക്കുമ്പോഴും വിവരം സോഫ്റ്റ്‍വെയറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും.

എല്ലാ പിഴയും ഇ ചലാൻ വഴി

∙ ഗതാഗത നിയമലംഘനത്തിനുള്ള പിഴ അപ്പോൾതന്നെ ഓൺലൈനിൽ അടയ്ക്കാം. പരിശോധനയ്ക്കിടെ നേരിട്ടും ഓഫിസോ കോടതിയോ മുഖേനയും അടയ്ക്കുന്ന രീതി ഒഴിവാക്കും. ന്യൂഡൽഹയിലും മുംബൈയിലും ഗോവയിലും നടപ്പാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. പിഴയിൽ പരാതിയുള്ളവർ 7 ദിവസത്തിനകം കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യണം.

English Summary: Traffic fine to be paid in seven days