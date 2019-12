പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് കൊണ്ട് മറച്ചുകെട്ടിയ കുടിലിൽ 4 കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി ദമ്പതികൾ

കാവുംമന്ദം (കൽപ്പറ്റ) ∙ തണുത്തുറഞ്ഞ മൺതറയിലാണു പെരുമഴക്കാലത്തും ഈ കുരുന്നുകളുടെ ഉറക്കം. വയനാട്ടിലെ തണുത്ത ഡിസംബർ രാത്രികളിൽ വിറച്ചുവിറച്ച് ഉറക്കമില്ലാതാകുമ്പോൾ അവർ വാവിട്ടു കരയും. ഇളയ കുട്ടിക്ക് ഒന്നര വയസ്സാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് 3, 6, 7 എന്നിങ്ങനെയാണു പ്രായം.

തരിയോട് പഞ്ചായത്ത് അഞ്ചാം വാർഡിലെ ശാന്തിനഗർ ആദിവാസി കോളനിയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് കൊണ്ടു മറച്ചുകെട്ടിയ കുടിലിൽ 4 പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളുമായി താമസിക്കുകയാണ് രഞ്ജു-ഷഹജ ദമ്പതികൾ.

പാചകവും കിടപ്പും കുട്ടികളുടെ പഠനവുമെല്ലാം നിന്നു തിരിയാൻ ഇടമില്ലാത്ത ഈ കൂരയിൽത്തന്നെ. മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ദുരിതം ഇരട്ടിയാകും.

കുടിൽ ചോർന്ന് വെള്ളം അകത്തെത്തുന്നതോടെ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് മാറിനിൽക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്.

വീടിനു വേണ്ടി ഒട്ടേറെ തവണ അധികൃതരെ സമീപിച്ചെങ്കിലും നടപടി ആയില്ല എന്നാണ് രഞ്ജു പറയുന്നത്. നാട്ടുകാരാണ് നിലവിലെ കൂര പണിതു നൽകിയത്.

English Summary: Family of six staying in house covered by plastic sheet