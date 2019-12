കോടിയേരിക്ക് അവധി; സിപിഎമ്മിനു താൽക്കാലിക സെക്രട്ടറി വരും

തിരുവനന്തപുരം ∙ രോഗബാധിതനായ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനു പകരം സിപിഎമ്മിന്റെ അമരത്തേക്കു പുതിയ നേതാവ് വരും. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്നു കോടിയേരി മാറാതെ താൽക്കാലിക ചുമതലക്കാരനെ നിയോഗിക്കാനാണു സാധ്യത. വിദേശത്തുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇന്നു മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷം കൂടുതൽ ചർച്ച നടക്കും. നാളെ ചേരുന്ന സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കോടിയേരിയുടെ അവധിയപേക്ഷ പരിഗണിക്കും.

കോടിയേരിക്കു തുടർചികിത്സ അനിവാര്യമാണെന്നു പാർട്ടിക്കു ബോധ്യമായിക്കഴിഞ്ഞു. കേന്ദ്രനേതൃത്വത്തെയും സംസ്ഥാനത്തെ ഉന്നതനേതാക്കളെയും ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 6 മാസത്തേക്ക് അദ്ദേഹം അവധിയിൽ പ്രവേശിക്കാനാണു സാധ്യത.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ചുമതലക്കാരനെ നിയോഗിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച പ്രാഥമിക ചർച്ച നാളത്തെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലുണ്ടാകും. ഡിസംബർ പകുതിയോടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ചേരുന്നുണ്ട്.

ഒക്ടോബർ 28ന് അമേരിക്കയിലെ ഹൂസ്റ്റണിലുള്ള ഹെൻഡേഴ്സൺ കാൻസർ സെന്ററിൽ അടിയന്തര ചികിത്സയ്ക്കു കോടിയേരി പോയതു മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചു സിപിഎം വ്യാകുലരായിരുന്നു.

രണ്ടാഴ്ച മുൻപു തിരിച്ചെത്തിയ അദ്ദേഹം ഒടുവിൽ ചേർന്ന സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിൽ കുറച്ചു സമയം പങ്കെടുത്തുവെങ്കിലും പിന്നീട് ഓഫിസിൽ നിന്നു വിട്ടുനിൽക്കുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തു ചികിത്സയും വിശ്രമവും തുടരുന്നു.

കോടിയേരിയെ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തു നിന്നു മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നില്ലെന്നു പാർട്ടി കേന്ദ്രങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. പൊതു – സംഘടനാ രംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു വിട്ടുനിൽക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റൊരാൾക്കു ചുമതല നൽകുന്നതാണു പരിഗണനയിൽ.

പുതിയ സെക്രട്ടറിയെ സിപിഎം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതു സാധാരണഗതിയിൽ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിലാണ്. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനകമ്മിറ്റി ചേർന്നു സെക്രട്ടറിയെ നിശ്ചയിക്കാറുണ്ട്. 2015 ൽ ആലപ്പുഴ സമ്മേളനത്തിലാണു കോടിയേരി ആദ്യമായി പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയാകുന്നത്. 2018 ൽ തൃശൂർ സമ്മേളനത്തിൽ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

ഗോവിന്ദൻ, കരീം പരിഗണനയിൽ

കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ എം.വി ഗോവിന്ദൻ, എളമരം കരീം തുടങ്ങിയവരെ താൽക്കാലിക സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതലയിലേക്കു പരിഗണിച്ചേക്കാം. പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോ അംഗങ്ങളായ എസ്. രാമചന്ദ്രൻപിള്ള, എം.എ. ബേബി എന്നിവരുടെ പേരുകളും ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അഖിലേന്ത്യാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഇവരെ താൽക്കാലിക സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്കു പരിഗണിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. മന്ത്രി ഇ.പി. ജയരാജൻ, എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ എ.വിജയരാഘവൻ തുടങ്ങിയവരെയും പരിഗണിച്ചേക്കാം.

