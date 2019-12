കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിൽ വിദ്യാർഥിയുടെ തലയിൽ ഫാൻ പൊട്ടി വീണു

കോട്ടയം ∙ ക്ലാസ് നടക്കുന്നതിനിടെ വിദ്യാർഥിയുടെ തലയിലേക്ക് ഫാൻ പൊട്ടിവീണു. തലയോട് പുറത്തു കാണുന്ന മുറിവുമായി വിദ്യാർഥിയെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. വടവാതൂർ റബർ ബോർഡ് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിലെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയും പുതുപ്പള്ളി വെട്ടത്തുകവല സ്വദേശിയുമായ വിനോദിന്റെ മകൻ രോഹിത് വിനോദിന്റെ (11) തലയിലാണു ക്ലാസിലെ ഫാൻ പൊട്ടി വീണത്. സ്കൂൾ അധികൃതർ കുട്ടിയെ ഉടൻ തന്നെ സ്കൂളിലെ നഴ്സിങ് ഹോമിലെത്തിച്ചു. തുടർന്നു മാങ്ങാനത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കുട്ടിയുടെ തലയിൽ 6 സ്റ്റിച്ചുകളുണ്ട്.



ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെ 5എ ക്ലാസിലായിരുന്നു സംഭവം. ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ, ഫാനിന്റെ മോട്ടർ വരുന്ന ഭാഗത്തെ സ്ക്രൂ അഴിഞ്ഞ് ഫാൻ താഴേക്കു വീഴുകയായിരുന്നെന്ന് കുട്ടിയുടെ മാതാവ് പറഞ്ഞു. രോഹിത്തിനൊപ്പം ഇരുന്ന കുട്ടി അൽപം മുൻപ് എഴുന്നേറ്റ് അധ്യാപികയുടെ അടുത്തേക്കു പോയതിനാൽ പരുക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു.

3 വർഷം മുൻപ് പണിത കെട്ടിടത്തിലെ ഫാനാണ് സാങ്കേതിക പ്രശ്നം മൂലം താഴെ വീണതെന്ന് പ്രഥമാധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു. വിദ്യാർഥിക്കൊപ്പം ആശുപത്രിയിൽ പോയിരുന്നു എന്നും കുട്ടി സുരക്ഷിതനാണെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തിയ ശേഷമാണ് അധ്യാപകർ മടങ്ങിയതെന്നും രക്ഷിതാക്കൾ അറിയിച്ചു. തലയിൽ ഭാരം വീണതിനാൽ സിടി സ്കാൻ പരിശോധനയും നടത്തിയിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ പരാതിയില്ലെന്നു മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞു.

English summary: School student injured after fan falls on his head