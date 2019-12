മരട് ഫ്ലാറ്റ് പൊളിക്കൽ: ഇനി ഒരു മാസം

കൊച്ചി ∙ മരടിൽ ഫ്ലാറ്റുകൾ നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനത്തിലൂടെ പൊളിക്കാൻ ഇനി ഒരു മാസം കൂടി. ജനുവരി 11, 12 തീയതികളിൽ ഫ്ലാറ്റുകൾ പൊളിക്കാനാണു തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. സമീപവാസികളുടെ ഇൻഷുറൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇനിയും വ്യക്തതയായില്ല.

സാങ്കേതിക വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമീപ വീടുകളുടെ കേടുപാടുകൾ കണ്ടെത്താനും മൂല്യം നിർണയിക്കാനുമുള്ള സ്ട്രക്ചറൽ ഓഡിറ്റ് ഇന്നു നടത്തും. കോൺക്രീറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള കരാറിന് അനുമതി നൽകുന്നതു ചർച്ച ചെയ്യാനായി മരട് നഗരസഭ കൗൺസിൽ യോഗവും ഇന്നു ചേരും. അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനു മുൻപേ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കിയതു വിവാദമായിരുന്നു.



ഇന്നലെ സ്ട്രക്ചറൽ ഓഡിറ്റ് നടത്താനായി വിദഗ്ധ സമിതി അംഗങ്ങൾ ആൽഫ സെറീൻ ഫ്ലാറ്റിന്റെ സമീപത്തെ വീടുകളിൽ എത്തിയെങ്കിലും വീട്ടുടമകൾ അനുവദിച്ചില്ല.

മുൻ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്കു ജാമ്യം

മൂവാറ്റുപുഴ ∙ മരട് ഫ്ലാറ്റ് നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വിജിലൻസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ പ്രതിയായ മുൻ മരട് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് അഷ്റഫിനു ജാമ്യം. ക്രൈംബ്രാഞ്ചും വിജിലൻസും റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളിൽ ആദ്യം അറസ്റ്റിലായ ഇയാൾ 59 ദിവസമായി മൂവാറ്റുപുഴ സബ് ജയിലിലായിരുന്നു.

