പൗരത്വ ഭേദഗതി: ഒരുമിച്ചെതിർക്കാൻ എൽഡിഎഫ്– യുഡിഎഫ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി അണിനിരക്കാൻ ഭരണ–പ്രതിപക്ഷ മുന്നണികൾ ധാരണയായി. എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും ചേർന്ന് 16ന് രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിനു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിക്കും. നിയമം കേരളം നടപ്പാക്കില്ലെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു തുടർച്ചയാണിത്. ജനങ്ങളിൽ കടുത്ത ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് കേരളം ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രതികരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഇരുമുന്നണികളും വിവിധ കക്ഷികളും പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ യോജിച്ചുള്ള പ്രതിഷേധത്തിനു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല മുൻകൈയെടുക്കുകയായിരുന്നു. യുഡിഎഫ് നേതാക്കളെല്ലാം അനുകൂലിച്ചതോടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി സംസാരിച്ചു. എൽഡിഎഫ് നേതാക്കളുമായി ആശയവിനിയമം നടത്തിയ ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇത് അംഗീകരിച്ചു. പുതിയ സാഹചര്യം തീവ്രവാദഗ്രൂപ്പുകൾ മുതലെടുക്കാനിടയുളള സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും യോജിച്ച പ്രക്ഷോഭനീക്കത്തിനു പിന്നിലുണ്ട്.

പ്രതിഷേധം തുടരുന്നു

പൗരത്വഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഡൽഹിയും ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം തുടരുന്നു. അസമിലെ ഗുവാഹത്തിയിൽ നിശാനിയമം അനിശ്ചിതകാലത്തേക്കു നീട്ടി. മേഘാലയയിലെ ഷില്ലോങ്ങിൽ കടകളും വാഹനങ്ങളും കത്തിച്ചു. ‍അസമിലും ബംഗാളിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനു തീവയ്ക്കുകയും ബോഗികൾ തകർക്കുകയും ചെയ്തു. പലയിടത്തും ഇന്ധന വിതരണം മുടങ്ങി.

ഷില്ലോങ്ങിനു പിന്നാലെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ അലിഗഡിലും ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം തടഞ്ഞു. ഡൽഹി ജാമിയ മില്ലിയ സർവകലാശാലയിലെ പ്രതിഷേധത്തിനുനേരെ പൊലീസ് ലാത്തിച്ചാർജിൽ നൂറിലേറെ വിദ്യാർഥികൾക്കും മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും പരുക്കേറ്റു. പലതവണ കണ്ണീർവാതകം പ്രയോഗിച്ചു. 50 വിദ്യാർഥികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

ചെന്നൈയിൽ ഡിഎംകെ യുവജന വിഭാഗം പ്രതിഷേധിച്ചു. കർണാടകയിലെ കലബുറഗിയിൽ പൊലീസ് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 6 വരെ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു. നിയമത്തിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ തിങ്കളാഴ്ച ഹർജി നൽകുമെന്നു ലോക് താന്ത്രിക് യുവജനതാദൾ അറിയിച്ചു. രമേശ് ചെന്നിത്തലയും സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകും.

ആബെ ഷിൻസോ യാത്ര റദ്ദാക്കി

ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആബെ ഷിൻസോയുടെ മൂന്നു ദിവസത്തെ ഇന്ത്യ സന്ദർശനം റദ്ദാക്കി. നാളെ മുതൽ 17 വരെയുള്ള ഇന്ത്യ–ജപ്പാൻ ചർച്ചകളുടെ വേദിയായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഗുവാഹത്തിയിലെ ക്രമസമാധാന നില പരിഗണിച്ചാണിത്.

നടപ്പാക്കില്ലെന്ന് 5 സംസ്ഥാനങ്ങൾ

കേരളത്തിലെയും ബംഗാളിലെയും മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്കു പിന്നാലെ പഞ്ചാബ്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിമാരും പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം നടപ്പാക്കില്ലെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചു.

