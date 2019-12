ഇനിയും പഠിച്ചില്ല, സുരക്ഷയുടെ പാഠം: ശോചനീയ സാഹചര്യത്തിൽ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ

പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ കണക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ നിർദേശം നൽകിയ സാഹചര്യത്തിലും കേരളത്തിലെ പല സ്കൂളുകളുടെയും അവസ്ഥ ശോചനീയം. സുരക്ഷിതമായ കെട്ടിടങ്ങളോ, വൃത്തിയുള്ള ശുചിമുറികളോ ഈ സ്കൂളുകളിൽ ഇല്ല.

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വിതുര തൊളിക്കോട് കടുക്കാക്കുന്ന് ഗവ. എൽപിഎസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് 1957 ൽ നിർമിച്ച പൊളിഞ്ഞുവീഴാറായ കെട്ടിടത്തിൽ. പുതിയതായി നിർമിച്ച കെട്ടിടവും തകർച്ചയിലാണ്. ശുചിമുറികളും പരിതാപകരം. പാട്ടത്തിൽ ഗവ.എൽപിഎസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് 1946 ൽ നിർമിച്ച കെട്ടിടത്തിൽ. തൂണുകളും മേൽക്കൂരയും ദ്രവിച്ച നിലയിലാണ്. 3 വർഷം മുൻപ് ഒരു കോടി രൂപ അനുവദിച്ചെങ്കിലും ഇതുവരെ ഫണ്ട് ലഭിച്ചില്ല.



കണിയാപുരം കൈലാത്തുകോണം ഗവ. എൽപി സ്കൂളിലെ 50 വർഷം പഴക്കമുള്ള 2 കെട്ടിടങ്ങൾ ചോർന്നൊലിക്കുകയാണ്. കാഞ്ഞിരംകുളം ഗവ. എച്ച്എസിൽ ആവശ്യത്തിനു ഫർണിച്ചറില്ല. 508 കുട്ടികൾക്ക് ആകെയുള്ളത് 6 കംപ്യൂട്ടറുകൾ.

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കടപ്ര കണ്ണശ്ശ സ്മാരക ഗവ.എച്ച്എസ്എസിൽ 3 കെട്ടിടങ്ങൾ ബലക്ഷയമുള്ളവയാണ്. 5 കോടി രൂപ അനുവദിച്ച് നിർമാണം തുടങ്ങിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ പണി മുടങ്ങി. കുട്ടികൾക്കായി ശുചിമുറി ഇല്ല. സീതത്തോട് കട്ടച്ചിറ ഗവ. ട്രൈബൽ സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിനോടു ചേർന്നുള്ള, അധ്യാപകരുടെ പഴയ ക്വാർട്ടേഴ്സുകൾ ഏതു സമയത്തും നിലംപൊത്താവുന്ന അവസ്ഥയിൽ.

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ തൃപ്പൂണിത്തുറ ഗവ. സംസ്‌കൃത ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പഴയ ബ്ലോക്കിൽ ചോർച്ച കാരണം പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് 3 ക്ലാസ് മുറികൾ. ശുചിമുറി അങ്ങേയറ്റം വൃത്തിഹീനം.

2500 കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന എറണാകുളം ഗവ. ഗേൾസ് സ്കൂളിൽ കളിയിടവും ശുചിമുറി സൗകര്യവും അപര്യാപ്തം. മേല്‍ക്കൂരയും ചുമരുകളും നശിച്ച് ഏതുനിമിഷവും തകര്‍ന്നുവീഴാവുന്ന സ്ഥിതിയിലാണു വയനാട് ജില്ലയിലെ പനമരം ഗവ. എല്‍പി സ്കൂള്‍. ചുമരുകളിലാകെ പൊത്തുകളാണ്. ഇഷ്ടിക കൊണ്ടുള്ള ചുമരുകളില്‍ പലയിടത്തും വിള്ളലുകളുണ്ട്.

English summary: No change in infrastructure facilities of schools in Kerala